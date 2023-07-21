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Спортивный директор «Оренбурга» поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

сегодня, 14:21

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что ожидает от нового сезона российской Премьер-Лиги.

Я ожидаю, что в этом сезоне выступим как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Пока что мы не поставили задачу перед Ярошиком. Наша команда проделала хорошую работу, первые игры покажут, в каком состоянии мы находимся. Хотелось бы, чтобы по итогам сезона мы вошли в первую восьмёрку.

Если честно, я не знаю сколько абонементов мы продали. Мы ожидаем аншлаг (смеётся). Первая домашняя игра у нас в Кубке против ЦСКА. В прошлом году на матч с «армейцами» пришло восемь тысяч болельщиков, не знаю сколько сейчас придут.

Трансферы? По ситуации будет зависеть, пока сложно сказать. Если будет необходимость, то будем работать в этом направлении, если нет, то нет.

Напомним, в минувшем сезоне российской Премьер-Лиги «Оренбург» занял 7-е место.

В первом туре предстоящего розыгрыша РПЛ оренбуржцы сыграют на выезде со «Спартаком» 23 июля.

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Источник: metaratings.ru
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