Спортивный директор «Оренбурга» поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что ожидает от нового сезона российской Премьер-Лиги.

Я ожидаю, что в этом сезоне выступим как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Пока что мы не поставили задачу перед Ярошиком. Наша команда проделала хорошую работу, первые игры покажут, в каком состоянии мы находимся. Хотелось бы, чтобы по итогам сезона мы вошли в первую восьмёрку.

Если честно, я не знаю сколько абонементов мы продали. Мы ожидаем аншлаг (смеётся). Первая домашняя игра у нас в Кубке против ЦСКА . В прошлом году на матч с «армейцами» пришло восемь тысяч болельщиков, не знаю сколько сейчас придут.

Трансферы? По ситуации будет зависеть, пока сложно сказать. Если будет необходимость, то будем работать в этом направлении, если нет, то нет.