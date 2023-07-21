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«Бока Хуниорс» – «Ньюэллс Олд Бойз» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:24
«Бока Хуниорс» – «Ньюэллс Олд Бойз» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Бока Хуниорс» – «Ньюэллс Олд Бойз», который состоится 25 июля 2023 года

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» уверенно выступает в последних матчах и смог подняться вверх по турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает восьмое место с 38 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. В предстоящей встрече с одним из прямых конкурентов за место в плей-офф у хозяев будет шанс осложнить ему ситуацию и еще больше укрепиться в топ-9 Суперлиги Аргентины.

21 июля «Бока Хуниорс» одолел на выезде «Барракас Сентраль» (2:1), а 16 числа на выезде оказался сильнее «Химнасии» (1:3).

«Ньюэллс Олд Бойз»

У коллектива не все получается в этом сезоне, но он старается попасть в зону плей-офф чемпионата Аргентины. Перед стартом очередного тура «Ньюэллс Олд Бойз» идет на 12 месте с 34 баллами и отстает на четыре пункта от восьмой и девятой команды. В матче с легендарным «Бока Хуниорс», гости постараются зацепиться за очки и стать ближе к своей минимальной задаче в этом сезоне.

18 июля «Ньюэллс Олд Бойз» сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» (0:0), а 12 числа без особых проблем разобрался с «Индепендьенте» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бока Хуниорс» – 1.9
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Ньюэллс Олд Бойз» – 4.8

Статистика

  • «Бока Хуниорс» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • «Ньюэллс Олд Бойз» проиграл на выезде лишь три выездных встречи во всех турнирах
  • Три из пяти последних встреч между клубами завершились победами «Бока Хуниорс»
  • Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. В последнее время коллективы не могут забить больше двух мячей за игру в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз вряд ли что-нибудь изменится.

Все комментарии
hаrut
hаrut
вчера в 18:33
Хозяева на своем поле должны для своих болельщиков показать достойный футбол
Гость
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