«Бока Хуниорс» – «Ньюэллс Олд Бойз» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Бока Хуниорс» – «Ньюэллс Олд Бойз», который состоится 25 июля 2023 года
«Бока Хуниорс»
«Бока Хуниорс» уверенно выступает в последних матчах и смог подняться вверх по турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает восьмое место с 38 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. В предстоящей встрече с одним из прямых конкурентов за место в плей-офф у хозяев будет шанс осложнить ему ситуацию и еще больше укрепиться в топ-9 Суперлиги Аргентины.
21 июля «Бока Хуниорс» одолел на выезде «Барракас Сентраль» (2:1), а 16 числа на выезде оказался сильнее «Химнасии» (1:3).
«Ньюэллс Олд Бойз»
У коллектива не все получается в этом сезоне, но он старается попасть в зону плей-офф чемпионата Аргентины. Перед стартом очередного тура «Ньюэллс Олд Бойз» идет на 12 месте с 34 баллами и отстает на четыре пункта от восьмой и девятой команды. В матче с легендарным «Бока Хуниорс», гости постараются зацепиться за очки и стать ближе к своей минимальной задаче в этом сезоне.
18 июля «Ньюэллс Олд Бойз» сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» (0:0), а 12 числа без особых проблем разобрался с «Индепендьенте» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бока Хуниорс» – 1.9
- Ничья – 3.15
- Победит «Ньюэллс Олд Бойз» – 4.8
Статистика
- «Бока Хуниорс» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «Ньюэллс Олд Бойз» проиграл на выезде лишь три выездных встречи во всех турнирах
- Три из пяти последних встреч между клубами завершились победами «Бока Хуниорс»
- Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. В последнее время коллективы не могут забить больше двух мячей за игру в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз вряд ли что-нибудь изменится.