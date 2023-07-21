«Бока Хуниорс» – «Ньюэллс Олд Бойз» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Бока Хуниорс» – «Ньюэллс Олд Бойз», который состоится 25 июля 2023 года

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» уверенно выступает в последних матчах и смог подняться вверх по турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает восьмое место с 38 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. В предстоящей встрече с одним из прямых конкурентов за место в плей-офф у хозяев будет шанс осложнить ему ситуацию и еще больше укрепиться в топ-9 Суперлиги Аргентины.

21 июля «Бока Хуниорс» одолел на выезде «Барракас Сентраль» (2:1), а 16 числа на выезде оказался сильнее «Химнасии» (1:3).

«Ньюэллс Олд Бойз»

У коллектива не все получается в этом сезоне, но он старается попасть в зону плей-офф чемпионата Аргентины. Перед стартом очередного тура «Ньюэллс Олд Бойз» идет на 12 месте с 34 баллами и отстает на четыре пункта от восьмой и девятой команды. В матче с легендарным «Бока Хуниорс», гости постараются зацепиться за очки и стать ближе к своей минимальной задаче в этом сезоне.

18 июля «Ньюэллс Олд Бойз» сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» (0:0), а 12 числа без особых проблем разобрался с «Индепендьенте» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бока Хуниорс» – 1.9

Ничья – 3.15

Победит «Ньюэллс Олд Бойз» – 4.8

Статистика

«Бока Хуниорс» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Ньюэллс Олд Бойз» проиграл на выезде лишь три выездных встречи во всех турнирах

Три из пяти последних встреч между клубами завершились победами «Бока Хуниорс»

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. В последнее время коллективы не могут забить больше двух мячей за игру в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз вряд ли что-нибудь изменится.