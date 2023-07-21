«Фламенго» – «Америка Минейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Фламенго» – «Америка Минейро», который состоится 22 июля 2023 года

«Фламенго»

«Стервятники» в турнирной таблице чемпионата Бразилии на текущий момент находятся на второй строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Фламенго». Семь матчей к ряду «Большой Менго» не огорчает поражениями своих болельщиков. 9 июля ничейным исходом завершилась игра с «Палмейрасом» в рамках матча 14-го тура Серии A. В сухую, поразив дважды ворота соперника, «Фламенго» выиграло у «Атлетико Паранаэнсе» и по сумме двух встреч прошло в полуфинал Кубка Бразилии.

16 июля в ничью со счётом 0:0 «стервятники» сыграли с «Флуминенсе» в прошлом туре чемпионата.

«Америка Минейро»

Последнюю строчку Серии A занимают «кролики» на сегодняшний день. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков «Америки» за последнее время. 12 июля в первом матче 1/16 плей-офф Южноамериканского кубка «зелёно-бело-чёрные» с разницей в один мяч уступили в гостях чилийской команде «Коло Коло». Через три дня после серии пенальти «кролики» потерпели поражение в четвертьфинале Кубка Бразилии от «Коринтианса».

19 июля в ответной игре на своём поле со счётом 5:1 «Америка Минейро» взяла верх над «Коло Коло», и вышла в 1/8 плей-офф Южноамериканского кубка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фламенго» – 1.45

Ничья – 4.60

Победит «Америка Минейро» – 7.00

Победит «Фламенго» с форой -1.5 – 2.15

Обе забьют — нет – 2.01

Обе забьют — да – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Одно поражение потерпел «Фламенго» в десяти последних матчах

За аналогичный период «кролики» проиграли в пяти матчах.

Прогноз

На двенадцать очков «Фламенго» отстаёт от «Ботафого», которое возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бразилии. Если «стервятники» хотят догнать конкурента, то больше терять очки нельзя. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.15 на победу «Фламенго» с форой -1.5 гола. С разницей в пару мячей на своём поле «стервятники» обыграют «кроликов».