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«Мольде» – «Сарпсборг 08»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:18
«Мольде» – «Сарпсборг 08»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Мольде» – «Сарпсборг 08», который состоится 22 июля 2023 года

«Мольде»

«MFK» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимает на данный момент пятое место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «сине-белых». В сухую, дважды поразив ворота соперника, «Мольде» взял верх над «Бранном» в рамках 13-го тура чемпионата. С разницей в пару мячей «MFK» обыграл команду из Сарпсборга в рамках матча 1/4 плей-офф Кубка Норвегии.

15 июля со счётом 4:0 «сине-белые» одержали победу над «Волеренгой» в прошлом туре Элитсерии.

«Сарпсборг 08»

На две строчки ниже «Мольде» находится «Сарпсборг 08» в турнирной таблице Элитсерии. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. 9 июля с разницей в три гола «Сарпсборг 08» потерпел поражение «Стрёмсгодсета». В рамках четвертьфинального матча Кубка Норвегии, как мы уже упомянули ранее, со счётом 1:3 подопечные Стефана Биллборна проиграли «Мольде».

Со счётом 2:3 «Сарпсборг 08» уступил дома в игре прошлого тура «Хам-Каму».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Мольде» – 1.46
  • Ничья – 5.20
  • Победит «Сарпсборг 08» – 5.80
  • Победит «Мольде» с форой -1.5 – 2.08
  • Обе забьют — нет – 2.62
  • Обе забьют — да – 1.45
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 1.80
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.02

Статистика

  • Четыре крайних очных встречи завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Из пяти последних матчей «Мольде» взял верх над своими соперниками в четырёх встречах
  • «Сарпсборг 08» за аналогичный период выиграл в двух матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.46 на победу «Мольде». В четырёх последних очных матчах «MFK» выиграл у «Сарпсборга 08». Предстоящая игра не станет исключением и свои три очка «Мольде» возьмёт.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк мольде
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 15:20
Мольде фаворит этого матча да еще и дома играют. Поэтому П1.
Гость
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