«Жальгирис» – «Галатасарай» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1690043280

вчера, 19:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Жальгирис» – «Галатасарай», который состоится 25 июля 2023 года

«Жальгирис»

Клуб из Литвы уже прошел один раунд квалификации Лиги Чемпионов и теперь его ждет более сложный соперник всего лишь на стадии 1/4 финала квалификации. «Жальгирис» считается аутсайдером в противостоянии с турецким клубом, однако на своем поле постарается составить конкуренцию звездному составу «Галатасарая». Матч является одним из центральных в этот игровой день и вряд ли оставит равнодушными зрителей от просмотра.

21 июля «Жальгирис» разгромил на своем поле «Судуву» (4:0) в чемпионате, а 18 числа переиграл в Лиге Чемпионов «Стругу» (2:1).

«Галатасарай»

«Галатасарай» в своем составе имеет настоящих звезд мирового футбола и крепкий состав, который вполне способен играть на уровне группового этапа Лиги Чемпионов. Команда из Турции только начинает свой путь в нынешнем розыгрыше турнира и закономерно рассматривает «Жальгирис» как проходного соперника, но должны будут доказать свое превосходство на футбольном поле.

18 июля «Галатасарай» проиграл на выезде «Штурму» (0:2), а 14 числа разошелся миром с «Аустрией» (1:1). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жальгирис» – 5.6

Ничья – 4.05

Победит «Галатасарай» – 1.6

Статистика

«Жальгирис» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех ничьих

Три последних матча «Галатасарая» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Турецкий клуб забивал в девяти из десяти последних выездных встречах во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Галатасарая», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Турецкий клуб смотрится гораздо сильнее и вряд ли «Жальгирис» даже на своем стадионе сможет конкурировать с гостями.