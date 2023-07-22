«Жальгирис» – «Галатасарай» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Жальгирис» – «Галатасарай», который состоится 25 июля 2023 года
«Жальгирис»
Клуб из Литвы уже прошел один раунд квалификации Лиги Чемпионов и теперь его ждет более сложный соперник всего лишь на стадии 1/4 финала квалификации. «Жальгирис» считается аутсайдером в противостоянии с турецким клубом, однако на своем поле постарается составить конкуренцию звездному составу «Галатасарая». Матч является одним из центральных в этот игровой день и вряд ли оставит равнодушными зрителей от просмотра.
21 июля «Жальгирис» разгромил на своем поле «Судуву» (4:0) в чемпионате, а 18 числа переиграл в Лиге Чемпионов «Стругу» (2:1).
«Галатасарай»
«Галатасарай» в своем составе имеет настоящих звезд мирового футбола и крепкий состав, который вполне способен играть на уровне группового этапа Лиги Чемпионов. Команда из Турции только начинает свой путь в нынешнем розыгрыше турнира и закономерно рассматривает «Жальгирис» как проходного соперника, но должны будут доказать свое превосходство на футбольном поле.
18 июля «Галатасарай» проиграл на выезде «Штурму» (0:2), а 14 числа разошелся миром с «Аустрией» (1:1). Оба матча были товарищескими.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жальгирис» – 5.6
- Ничья – 4.05
- Победит «Галатасарай» – 1.6
Статистика
- «Жальгирис» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех ничьих
- Три последних матча «Галатасарая» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Турецкий клуб забивал в девяти из десяти последних выездных встречах во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Галатасарая», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Турецкий клуб смотрится гораздо сильнее и вряд ли «Жальгирис» даже на своем стадионе сможет конкурировать с гостями.