«Динамо» Загреб – «Астана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб – «Астана», который состоится 25 июля 2023 года

«Динамо» Загреб

Хорватский клуб раньше был завсегдатаем группового турнира Лиги Чемпионов, но в последние годы команде не удавалось пробиться через квалификации. «Динамо» Загреб начинает новый путь и в 1/4 встретится с «Астаной», которая намерена вернуть былые времена и пошуметь в Европе снова. В предстоящей встрече хозяевам очень важно добиться победы, чтобы с преимуществом лететь на ответную встречу в Казахстан.

21 июля «Динамо» Загреб на своем поле проиграл «Хайдуку» (1:2), а 15 числа обыграл тот же «Хайдук» в Суперкубке Хорватии (1:0).

«Астана»

Чемпионат Казахстана в самом разгаре, а поэтому «Астана» находится в приближенно максимальных кондициях и готова бороться за выход в следующий раунд. На прошлом этапе клуб с трудом справился с «Динамо» Тбилиси и теперь их ждет более квалифицированное «Динамо». Гости постараются не пропустить в Хорватии, а если сможет забить, то вовсе существенно повысит свои шансы на общий успех.

22 июля «Астана» сыграла вничью с «Атырау» (0:0), а 19 числа оказалась сильнее «Динамо» Тбилиси в Лиге Чемпионов (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Загреб – 1.5

Ничья – 4.2

Победит «Астана» – 6.9

Статистика

«Динамо» Загреб проиграло лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Астана» не проигрывает в основное время больше 20 матчей подряд во всех турнирах

«Динамо» Загреб выиграло два последних поединка у «Астаны»

Два последних матча между клубами завершились исходами «обе забьют – нет» и тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Загреб, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Команда из Хорватии постарается уже в первом матче забить несколько мячей сопернику и практически обеспечить себе проход в следующую стадию турнира.