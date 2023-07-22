ХИК – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов ХИК – «Мольде», который состоится 25 июля 2023 года

ХИК

Команда представляет Финляндию и уже преодолела первый тур квалификации, но для этого им понадобилась целая серия пенальти. Теперь ХИК ждет более сложный соперник и первый матч придется играть на своем стадионе. Чтобы рассчитывать на дальнейший проход, хозяевам очень важно добиться победы и постарается ее защитить на поле соперника. Скандинавское противостояние обещает быть напряженным и интересным.

22 июля ХИК обыграл «Ильвес» в чемпионате Финляндии (1:0), а 19 числа в серии пенальти прошел «Ларн» (2:2).

«Мольде»

«Мольде» вступает в турнир с этого квалификационного раунда и рассчитывает побороться за место в групповом этапе. Коллектив на данный момент занимает второе место с 29 баллами и отстает от лидера на девять очков, при этом сыграв на одну игру больше. В предстоящей выездной встрече гости постараются как минимум не проиграть, а возможно и реализовать свои голевые моменты, сделав большой шаг к выходу в полуфинал квалификации.

22 июля «Мольде» разгромил на своем поле «Сарпсборг 08» (5:1), а 15 числа крупно переиграл на выезде «Волеренгу» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит ХИК – 5.1

– 5.1 Ничья – 3.8

Победит «Мольде» – 1.68

Статистика

«Мольде» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей ХИК на своем стадионе завершились тоталом меньше 2.5 мячей

на своем стадионе завершились тоталом меньше 2.5 мячей Восемь из десяти последних матчей «Мольде» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Мольде», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что матч для гостей сложится не лучшим образом, но все таки они смогут вырвать победу в один мяч.