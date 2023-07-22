«Хёугесунн» – «Лиллестрём»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Хёугесунн» – «Лиллестрём», который состоится 23 июля 2023 года

«Хёугесунн»

На данный момент «арабы» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают двенадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «FKH» за последнее время. В матче 12-го тура Элитсерии с разницей в один мяч «Хёугесунн» дома взял верх над «Оддом». В позапрошлом туре в сухую, «арабы» на выезде потерпели поражение от «Викинга» (0:2).

16 июля со счётом 1:2 «FKH» уступил «Будё-Глимту».

«Лиллестрём»

«Канарейки» в Элитсерии на сегодняшний день находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние успехи команды, чтобы оценить шансы «жёлто-чёрных» в предстоящей встрече с «арабами». В один мяч «Лиллестрём» выиграл у «Русенборга» на выезде в матче 13-го тура Высшей лиги. В позапрошлом туре чемпионата Норвегии с разницей в пару голов «канарейки» обыграли команду «Саннефьорд» (4:2).

Со счётом 5:1 «жёлто-чёрные» взяли верх над «Олесунном» в игре 11-го тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хёугесунн» – 3.30

Ничья – 3.65

Победит «Лиллестрём» – 2.12

Победит «Лиллестрём» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти последних

Три поражения потерпели «арабы» в пяти крайних матчах

Из пяти последних игр «канарейки» уступили в одной встрече.

Прогноз

Семь очных встреч к ряду «канарейки» выигрывали у «арабов». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.12 на победу «Лиллестрёма» в предстоящей игре. Доверимся статистике личных матчей при прогнозирования будущего футбольного поединка.