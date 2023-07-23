«Брейдаблик» – «Копенгаген» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Брейдаблик» – «Копенгаген», который состоится 25 июля 2023 года

«Брейдаблик»

Исландский клуб уже прошел одну стадию квалификации Лиги Чемпионов и уверенно выигрывает матч за матчем во всех турнирах, в которых принимает участие. Коллектив идет на втором месте в своем чемпионате и набрал 33 балла, уступая лидеру пять пунктов. В домашнем матче с более опытным «Копенгагеном» хозяевам придется удивить соперника, чтобы добиться преимущества перед ответной встречей.

21 июля «Брейдаблик» на своем поле разобрался с «Вестманнаэйяр» (3:1), а 18 числа в Лиге Чемпионов одолел «Шемрок Роверс» (2:1).

«Копенгаген»

Клуб из Дании начинает свой очередной путь в группу Лигу Чемпионов, однако ему еще предстоит пройти много соперников. «Копенгаген» удачно стартовал в чемпионате, одержав в первом туре победу над «Лонгбю» (2:1). Гости уже в первом матче постараются создать неразрешимые проблемы перед соперником и с полученным преимуществом ждать ответной встречи уже на своем родном стадионе.

14 июля «Копенгаген» проиграл «Виктории Пльзень» (2:3), а 11 числа команда обыграла «Шальке-04» (2:0). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брейдаблик» – 5

Ничья – 4.1

Победит «Копенгаген» – 1.65

Статистика

«Брейдаблик» выиграл пять последних матчей во всех турнирах

«Копенгагаен» забивает в семи последних выездных поединках

«Брейдаблик» проиграл оба матча «Копенгагену»

Пять домашних поединков «Брейдаблика» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Предполагаем, что гости имеют больше шансов на победу, но и свои ворота они вряд ли смогут сохранить неприкосновенности.