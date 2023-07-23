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«Брейдаблик» – «Копенгаген» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:24
«Брейдаблик» – «Копенгаген» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Брейдаблик» – «Копенгаген», который состоится 25 июля 2023 года

«Брейдаблик»

Исландский клуб уже прошел одну стадию квалификации Лиги Чемпионов и уверенно выигрывает матч за матчем во всех турнирах, в которых принимает участие. Коллектив идет на втором месте в своем чемпионате и набрал 33 балла, уступая лидеру пять пунктов. В домашнем матче с более опытным «Копенгагеном» хозяевам придется удивить соперника, чтобы добиться преимущества перед ответной встречей.

21 июля «Брейдаблик» на своем поле разобрался с «Вестманнаэйяр» (3:1), а 18 числа в Лиге Чемпионов одолел «Шемрок Роверс» (2:1).

«Копенгаген»

Клуб из Дании начинает свой очередной путь в группу Лигу Чемпионов, однако ему еще предстоит пройти много соперников. «Копенгаген» удачно стартовал в чемпионате, одержав в первом туре победу над «Лонгбю» (2:1). Гости уже в первом матче постараются создать неразрешимые проблемы перед соперником и с полученным преимуществом ждать ответной встречи уже на своем родном стадионе.

14 июля «Копенгаген» проиграл «Виктории Пльзень» (2:3), а 11 числа команда обыграла «Шальке-04» (2:0). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брейдаблик» – 5
  • Ничья – 4.1
  • Победит «Копенгаген» – 1.65

Статистика

  • «Брейдаблик» выиграл пять последних матчей во всех турнирах
  • «Копенгагаен» забивает в семи последних выездных поединках
  • «Брейдаблик» проиграл оба матча «Копенгагену»
  • Пять домашних поединков «Брейдаблика» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Предполагаем, что гости имеют больше шансов на победу, но и свои ворота они вряд ли смогут сохранить неприкосновенности.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:34
Думаю, что гости не проиграют...
Гость
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