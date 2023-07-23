«Брейдаблик» – «Копенгаген» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Брейдаблик» – «Копенгаген», который состоится 25 июля 2023 года
«Брейдаблик»
Исландский клуб уже прошел одну стадию квалификации Лиги Чемпионов и уверенно выигрывает матч за матчем во всех турнирах, в которых принимает участие. Коллектив идет на втором месте в своем чемпионате и набрал 33 балла, уступая лидеру пять пунктов. В домашнем матче с более опытным «Копенгагеном» хозяевам придется удивить соперника, чтобы добиться преимущества перед ответной встречей.
21 июля «Брейдаблик» на своем поле разобрался с «Вестманнаэйяр» (3:1), а 18 числа в Лиге Чемпионов одолел «Шемрок Роверс» (2:1).
«Копенгаген»
Клуб из Дании начинает свой очередной путь в группу Лигу Чемпионов, однако ему еще предстоит пройти много соперников. «Копенгаген» удачно стартовал в чемпионате, одержав в первом туре победу над «Лонгбю» (2:1). Гости уже в первом матче постараются создать неразрешимые проблемы перед соперником и с полученным преимуществом ждать ответной встречи уже на своем родном стадионе.
14 июля «Копенгаген» проиграл «Виктории Пльзень» (2:3), а 11 числа команда обыграла «Шальке-04» (2:0). Оба матча были товарищескими.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брейдаблик» – 5
- Ничья – 4.1
- Победит «Копенгаген» – 1.65
Статистика
- «Брейдаблик» выиграл пять последних матчей во всех турнирах
- «Копенгагаен» забивает в семи последних выездных поединках
- «Брейдаблик» проиграл оба матча «Копенгагену»
- Пять домашних поединков «Брейдаблика» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Предполагаем, что гости имеют больше шансов на победу, но и свои ворота они вряд ли смогут сохранить неприкосновенности.