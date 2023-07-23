«Арис» – БАТЭ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Арис» – БАТЭ , который состоится 26 июля 2023 года

«Арис»

«Арис» стал чемпионом Кипра, что является неплохим достижением для команды Александра Кокорина, который провел вторую половину сезона в составе клуба. Теперь команда начинает свой путь в Лиге Чемпионов с этого раунда и будет противостоять белорусскому БАТЭ , который немного сдал в результатах, но все равно способен на высокие результаты. Матч не имеет яркой вывески, но наверняка будет одним из самых интересных в этот игровой день.

21 июля «Арис» обыграл в Суперкубке Кипра «Омонию» (2:0), а 18 числа команда сыграла вничью с «Аустрией» (1:1).

БАТЭ

БАТЭ уже смог продвинуться в прошлом этапе Лиги Чемпионов и теперь встретится с более сложным соперником. Болельщики и руководство понимают, что пробиться в групповой турнир Лиги Чемпионов будет невероятно сложно, но пройти как можно дальше и гарантировать себе группу турнира рангом ниже команде вполне по силам. Даже ничейный результат на выезде стал бы неплохим для гостей перед ответной встречей.

18 июля БАТЭ обыграл с долей везения «Партизани» из Албании (2:0), а 11 числа в первом матче разошелся с этим же соперником вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арис» – 1.57

Ничья – 3.85

Победит БАТЭ – 6.4

Статистика

«Арис» выиграл лишь пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

БАТЭ проиграл лишь один матч из десяти последних на выезде во всех турнирах

проиграл лишь один матч из десяти последних на выезде во всех турнирах Восемь из десяти домашних матчей «Ариса» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ариса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. Предполагаем, что на своем поле хозяева будут иметь преимущество и смогут добиться победы в 1-2 забитых мяча.