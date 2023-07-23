«Арис» – БАТЭ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Арис» – БАТЭ, который состоится 26 июля 2023 года
«Арис»
«Арис» стал чемпионом Кипра, что является неплохим достижением для команды Александра Кокорина, который провел вторую половину сезона в составе клуба. Теперь команда начинает свой путь в Лиге Чемпионов с этого раунда и будет противостоять белорусскому БАТЭ, который немного сдал в результатах, но все равно способен на высокие результаты. Матч не имеет яркой вывески, но наверняка будет одним из самых интересных в этот игровой день.
21 июля «Арис» обыграл в Суперкубке Кипра «Омонию» (2:0), а 18 числа команда сыграла вничью с «Аустрией» (1:1).
БАТЭ
БАТЭ уже смог продвинуться в прошлом этапе Лиги Чемпионов и теперь встретится с более сложным соперником. Болельщики и руководство понимают, что пробиться в групповой турнир Лиги Чемпионов будет невероятно сложно, но пройти как можно дальше и гарантировать себе группу турнира рангом ниже команде вполне по силам. Даже ничейный результат на выезде стал бы неплохим для гостей перед ответной встречей.
18 июля БАТЭ обыграл с долей везения «Партизани» из Албании (2:0), а 11 числа в первом матче разошелся с этим же соперником вничью (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арис» – 1.57
- Ничья – 3.85
- Победит БАТЭ – 6.4
Статистика
- «Арис» выиграл лишь пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
- БАТЭ проиграл лишь один матч из десяти последних на выезде во всех турнирах
- Восемь из десяти домашних матчей «Ариса» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Ариса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. Предполагаем, что на своем поле хозяева будут иметь преимущество и смогут добиться победы в 1-2 забитых мяча.