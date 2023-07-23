Защитник «Динамо» Сазонов может перейти в «Лион»

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сегодня, 20:59

Защитник «Динамо» может продолжить карьеру во Франции.

По информации источника, на игрока претендует «Лион». Сообщается, что футболист дал согласие на переход в этот клуб. С футболистом могут заключить 5-летний контракт. Отмечается, что «бело-голубые» запросят за Сазонова от 3 до 4 млн евро. Существует вариант, при котором Сабу сразу после приобретения отдадут в аренду на год в бельгийский «Моленбек», с которым у «Лиона» общий владелец, но всё может изменить возможный трансфер в «Ред Булл Зальцбург».