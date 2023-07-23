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Защитник «Динамо» Сазонов может перейти в «Лион»

сегодня, 20:59

Защитник «Динамо» Саба Сазонов может продолжить карьеру во Франции.

По информации источника, на игрока претендует «Лион». Сообщается, что футболист дал согласие на переход в этот клуб. С футболистом могут заключить 5-летний контракт. Отмечается, что «бело-голубые» запросят за Сазонова от 3 до 4 млн евро. Существует вариант, при котором Сабу сразу после приобретения отдадут в аренду на год в бельгийский «Моленбек», с которым у «Лиона» общий владелец, но всё может изменить возможный трансфер Синали Диоманде в «Ред Булл Зальцбург».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:35
Что за бред, какой Лион?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 21:34
Агент, это просто перебор
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:02
Может быть, ключевое слово !) А может быть и нет !)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:00
Всё таки пользуются спросом игроки из РПЛ!...
Гость
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