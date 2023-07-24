«Локомотив» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Локомотив» – «Урал», который состоится 25 июля 2023 года
«Локомотив»
Московский клуб не смог начать новый сезон с победы, но показал неплохую игру, дав болельщикам повод для оптимизма. «Локомотив» нуждается в трофеях и поэтому к матчам кубка России будет подходить со всей ответственностью. В первом туре на своем поле хозяева постараются добиться важной победы и понемногу захватывать преимущество в группе, чтобы не откладывать выход в плей-офф в долгий ящик.
22 июля «Локомотив» в рамках РПЛ сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а 14 числа в товарищеской встрече разгромил «Квант» (7:0).
«Урал»
«Урал» уже порадовал своих поклонников победой над одним из фаворитов нынешнего сезона и в хорошем настроении отправляется в Москву на игру кубка. Команде важен хороший старт в РПЛ, но и про еще один внутренний турнир она забывать не намерена. В предстоящей игре с «Локомотивом» на выезде и ничейный результат был бы неплохим достижением для коллектива из Екатеринбурга.
22 июля «Урал» обыграл на своем поле ЦСКА в чемпионате (2:1), а 16 числа сыграл вничью с «Крыльями Советов» в товарищеской встрече (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Локомотив» – 1.75
- Ничья – 3.95
- Победит «Урал» – 4.5
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют – нет»
- «Локомотив» выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах
- «Урал» проиграл «железнодорожникам» только один матч из пяти последних
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что хозяева будут иметь преимущество в матче, но большого количества мячей зрители от команд не дождутся.