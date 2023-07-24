«Локомотив» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Локомотив» – «Урал», который состоится 25 июля 2023 года

«Локомотив»

Московский клуб не смог начать новый сезон с победы, но показал неплохую игру, дав болельщикам повод для оптимизма. «Локомотив» нуждается в трофеях и поэтому к матчам кубка России будет подходить со всей ответственностью. В первом туре на своем поле хозяева постараются добиться важной победы и понемногу захватывать преимущество в группе, чтобы не откладывать выход в плей-офф в долгий ящик.

22 июля «Локомотив» в рамках РПЛ сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а 14 числа в товарищеской встрече разгромил «Квант» (7:0).

«Урал»

«Урал» уже порадовал своих поклонников победой над одним из фаворитов нынешнего сезона и в хорошем настроении отправляется в Москву на игру кубка. Команде важен хороший старт в РПЛ , но и про еще один внутренний турнир она забывать не намерена. В предстоящей игре с «Локомотивом» на выезде и ничейный результат был бы неплохим достижением для коллектива из Екатеринбурга.

22 июля «Урал» обыграл на своем поле ЦСКА в чемпионате (2:1), а 16 числа сыграл вничью с «Крыльями Советов» в товарищеской встрече (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 1.75

Ничья – 3.95

Победит «Урал» – 4.5

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют – нет»

«Локомотив» выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах

«Урал» проиграл «железнодорожникам» только один матч из пяти последних

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что хозяева будут иметь преимущество в матче, но большого количества мячей зрители от команд не дождутся.