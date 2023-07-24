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«Локомотив» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:14
«Локомотив» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Локомотив» – «Урал», который состоится 25 июля 2023 года

«Локомотив»

Московский клуб не смог начать новый сезон с победы, но показал неплохую игру, дав болельщикам повод для оптимизма. «Локомотив» нуждается в трофеях и поэтому к матчам кубка России будет подходить со всей ответственностью. В первом туре на своем поле хозяева постараются добиться важной победы и понемногу захватывать преимущество в группе, чтобы не откладывать выход в плей-офф в долгий ящик.

22 июля «Локомотив» в рамках РПЛ сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а 14 числа в товарищеской встрече разгромил «Квант» (7:0).

«Урал»

«Урал» уже порадовал своих поклонников победой над одним из фаворитов нынешнего сезона и в хорошем настроении отправляется в Москву на игру кубка. Команде важен хороший старт в РПЛ, но и про еще один внутренний турнир она забывать не намерена. В предстоящей игре с «Локомотивом» на выезде и ничейный результат был бы неплохим достижением для коллектива из Екатеринбурга.

22 июля «Урал» обыграл на своем поле ЦСКА в чемпионате (2:1), а 16 числа сыграл вничью с «Крыльями Советов» в товарищеской встрече (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Локомотив» – 1.75
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Урал» – 4.5

Статистика

  • Четыре из шести последних матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют – нет»
  • «Локомотив» выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах
  • «Урал» проиграл «железнодорожникам» только один матч из пяти последних

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что хозяева будут иметь преимущество в матче, но большого количества мячей зрители от команд не дождутся.

Все комментарии
hаrut
hаrut
вчера в 11:35
В феврале этого года Локо выиграл у Урала дома 2-1 и голы забивались в обоих таймах, а в прошлом году железнодорожники проиграли на своем поле уральцам 2-4 и также голы распределились по обоим таймам. Сейчас у Локо в защите не выглядит сыгранной связка центрфорвардов Морозов - Фассон и бразилец пока допускает слишком много ошибок. У Урала проблемы в середине поля. Но у каждого клуба неплохо смотрится нападение и екатеринбуржцы, в розыгрыше Кубка прошлого сезона дошедшие до полуфинала, сейчас не станут выстраивать автобус. Эта игра пойдет активно и на встречных курсах. Локомотиву надо исправляться после потери очков с Рубином, а Урал при Гончаренко на выезде против любого соперника играет в активный прессинг и не отсиживается возле своей штрафной.
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