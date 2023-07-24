«Крылья Советов» – «Балтика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Крылья Советов» – «Балтика», который состоится 26 июля 2023 года

«Крылья Советов»

Команда из Самары пребывает в хорошем расположении духа, ведь ей удалось стартовать с победы в чемпионате России. Тем не менее, кубок страны является совсем другим турниром и выйти в плей-офф с первых двух мест группы тоже вполне почетно. В поединке с новичком РПЛ на своем поле от «Крыльев Советов» болельщики будут ждать исключительно победы, которая поможет выбиться в лидеры своей группы.

22 июля «Крылья Советов» неожиданно одолели «Ахмат» на выезде (2:1), а 16 числа сыграли вничью в товарищеском матче с «Уралом» (1:1).

«Балтика»

«Балтика» не смогла набрать очков в чемпионате, хотя по статистике немного превосходила своего соперника. Для команды сейчас наступил переходный период, где футболистам нужно как можно быстрее адаптироваться не только к РПЛ , но и кубку России в его новом формате, где предстоит сыграть минимум шесть поединков. В предстоящей встрече гости будут рады любому результату кроме поражения.

23 июля «Балтика» проиграла на выезде «Сочи» в РПЛ (0:2), а 15 июля в товарищеской встрече разгромила «Ислочь» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 1.95

Ничья – 3.45

Победит «Балтика» – 4.05

Статистика

«Крылья Советов» выиграли пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Балтики» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Крылья Советов» выиграл три из пяти последних поединков с «Балтикой»

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Исходя из статистики, в большинстве матчей между «Крыльями Советов» и «Балтикой», как минимум одна команда не может забить. Прогнозируем, что так случится и в этот раз.