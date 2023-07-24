«Ростов» – «Рубин» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Ростов» – «Рубин», который состоится 26 июля 2023 года

«Ростов»

Команда с юга России постаралась сохранить важных игроков и тренерский штаб и теперь попытается сыграть не хуже прошлого года. Команда уже добилась первой победы в РПЛ , но также хочет ярков выступить в кубке России, ведь в прошлом году у нее это не задалось. Предстоящий поединок обещает быть интересным, ведь «Рубин» после возвращения из ФНЛ хочет доказать всем, что аутсайдеров в этом сезоне он не будет.

23 июля «Ростов» на своем стадионе обыграл «Факел» (2:1), а 15 числа уступил воронежцам, но в товарищеской игре (0:1).

«Рубин»

«Рубин» уже в первом туре создал большие проблемы «Локомотиву» в Москве и команде не хватило совсем немного, чтобы увезти оттуда победу. В кубке России казанский клуб также настроен бороться с любыми соперниками и идете в Ростов за очками, которые необходимо добывать с первых туров. Противостояние этих коллектив всегда притягивало интерес и этот раз наверняка не станет исключением.

22 июля «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» в РПЛ (2:2), а 12 числа в товарищеской игре одолел «Крылья Советов» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 2.25

Ничья – 3.35

Победит «Рубин» – 3.2

Статистика

«Ростов» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Рубин» забивал в восьми поединках из десяти последних во всех турнирах

«Ростов» выиграл у казанцев три из пяти последних встреч

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Существует большая вероятность, что команды смогут обменяться мячами и не станут рисковать, чтобы не начать групповой этап с поражения. Прогнозируем, что клубы в этот раз поделят очки.