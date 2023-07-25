Головная боль «Зенита». В поисках элитного вратаря взяли Адамова – Одоевскому и Гойло нужно время

До этого страховал Кержаков.
«Зенит» — в поисках вратаря, который займёт место в раме на долгие годы. Карьера Михаила Кержакова уже близится к закату, но преемник на горизонте пока не появился. Теперь за помощью обратились к «Сочи».
Присмотрелись к Адамову
Во вратарской бригаде «сине-бело-голубых» тоже происходят активные изменения – просто в отличие от эпопей с Малкомом, Клаудиньо, Венделом, их эффект сильнее раскроется на длинной дистанции.
В межсезонье «Зенит» вернул себе 24-летнего голкипера Никиту Гойло – воспитанник долгое время продвигался по клубной вертикали, затем катался по арендам. Зимой 2022 года его арендовал «Пари НН» — в команде он остался и на сезон-2022/23, а весной нижегородцы решили выкупить Никиту – но, по слухам, «Зенит» решил оставить футболиста у себя и сам заплатил коллективу из Нижнего Новгорода после продажи.
Теперь Гойло становится частью сделки по другому перспективному вратарю с российским паспортом – петербуржцы засматривались на Дениса Адамова из «Сочи». Изначально отмечалось, что последний уже прошёл медосмотр – сторонам сделки оставалось согласовать последние детали трансфера. Сегодня инсайды подтвердились – Адамов подписал с «Зенитом» контракт до 2027 года с опцией продления ещё на год. По слухам, сочинцы помимо аренды Гойло выручат от сделки 1 миллион евро.
Продолжение поисков молодого первого номера
Попытки найти нового основного голкипера предпринимались «Зенитом» и ранее. До этого основным кандидатом можно было назвать Даниила Одоевского – он дебютировал в чемпионате-2020/21, а к сезону-2022/23 подходил с перспективой стать первым номером.
Смену поколений во вратарской бригаде подтвердили первые матчи Премьер-Лиги – Одоевский провёл 4 встречи в стартовом составе: выходил против «Химок», «Крыльев», «Локомотива» и «Ахмата». Но в Грозном сезон для Даниила оказался закончен – на 41-й минуте воспитанник петербуржцев получил красную карточку, его место занял Михаил Кержаков. Позднее стало известно, что у Одоевского травма – всю оставшуюся первую часть того сезона он провёл в лазарете.
Весной у тренерского штаба по-прежнему возникали вопросы к готовности Даниила занять место в воротах – уже тогда было ясно, что 20-летнему вратарю статус основного не доверят. В то же время ему была необходима игровая практика – и тогда объявили об аренде в астраханский «Волгарь». Сделка тоже была оформлена этим летом (в дополнение к возвращению Гойло и варианту с подписанием Адамова) – сейчас Одоевский в борьбе за звание основного вратаря «сине-бело-голубых» уходит на второй план.
Кержаков первый, пока нет надёжных альтернатив
Чтобы эпопея с вратарской линией не отражалась на результатах, «Зенит» решил обезопасить себя – пока вопрос не решится, последний рубеж продолжает защищать Михаил Кержаков. Он никогда не был основным кандидатом на место в старте – сначала был в тени Андрея Лунёва, потом боролся с Крицюком при прогрессирующем Одоевском. В минувшем чемпионате снова ушёл бы в тень – но после повреждения Даниила вновь возникла необходимость в подстраховке.
Как только Михаил вернулся в рамку, встал вопрос о продлении его контракта – лучше всего ситуацию описал экс-голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин.
Думаю, что в любом случае с Кержаковым продлят контракт. Просто сейчас пауза, чтобы понять, в какой роли продлевать. Не думаю, что у Кержакова будет вариант лучше, чем находиться дома, в родной команде, в которой он провёл практически всю карьеру. Причём в любой роли. Думаю, что он понимает и ценит каждое мгновение, проведённое в «Зените». С одной стороны, есть понимание, что вратарскую линию нужно усиливать в силу возраста Кержакова. С другой стороны, нужно понять, насколько Одоевский и другие вратари «Зенита» готовы его заменить. Идёт определённый анализ и, возможно, подготовка к приобретению кого-либо.
О подписании нового соглашения объявили 3 июня. Теперь у «сине-бело-голубых» есть время до следующего лета, чтобы проанализировать ситуацию.
Предстоящая головоломка
Есть несколько вводных. Во-первых, в каком ключе петербуржцы рассматривают сделку по Адамову – его подписывают под стартовый состав или постепенно подведут к основной обойме? Во-вторых, как Денис себя проявит – он закрепился в основе «Сочи» недавно, в минувшем сезоне провёл 17 матчей Премьер-Лиги из 30. За его плечами нет ни одного полноценного сезона – что уж говорить о давлении в составе многократного чемпиона России.
И в-третьих, как изменится расстановка сил. До этого момента Кержаков прикрывал тыл «Зенита», пока подрастали кандидаты на статус первого номера, его контракт до 2024 года был последним рывком перед окончательным выбором. В числе претендентов – более опытный Никита Гойло и молодой Даниил Одоевский. Теперь в уравнении появился и Адамов. Вероятно, Денис – это очередной мостик в смене поколений. Если Даниил и Никита после аренд в «Волгарь» и «Сочи» ещё не будут готовы к игре за «Зенит», то экс-вратарь сочинцев ненадолго закрепится в статусе основного. Если вдобавок к этому проведёт яркий сезон – станет безальтернативным выбором.
А может произойти и сценарий, при котором Одоевский с Гойло подкрепят свои претензии на место в старте «Зенита». Тогда боссам петербуржцам придётся несладко – выбирать нужно будет сразу из трёх сильных вратарей, притом на заднем плане всё ещё останется всем знакомый Кержаков.
Какой он сильный вратарь? Посмотрите его игру за Волгарь! Это ужас!!! Там нет ни одного качества для первого номера даже Волгаря из ФНЛ!
Вот к чему приводит блат и крышевание в спорте…
Вратарю Адамову в 20 году уже помешал Малафеев перейти в зенит… в этот раз не получилось…)))
Видимо история с венерическим заболеванием его питомца Одоевского очень испортило всё…)))
Какой он сильный вратарь? Посмотрите его игру за Волгарь! Это ужас!!! Там нет ни одного качества для первого номера даже Волгаря из ФНЛ!
Вот к чему приводит блат и крышевание в спорте…
Вратарю Адамову в 20 году уже помешал Малафеев перейти в зенит… в этот раз не получилось…)))
Видимо история с венерическим заболеванием его питомца Одоевского очень испортило всё…)))