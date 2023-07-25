Головная боль «Зенита». В поисках элитного вратаря взяли Адамова – Одоевскому и Гойло нужно время

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сегодня, 15:36

До этого страховал Кержаков.

«Зенит» — в поисках вратаря, который займёт место в раме на долгие годы. Карьера Михаила Кержакова уже близится к закату, но преемник на горизонте пока не появился. Теперь за помощью обратились к «Сочи».

Присмотрелись к Адамову

Во вратарской бригаде «сине-бело-голубых» тоже происходят активные изменения – просто в отличие от эпопей с Малкомом, Клаудиньо, Венделом, их эффект сильнее раскроется на длинной дистанции.

В межсезонье «Зенит» вернул себе 24-летнего голкипера Никиту Гойло – воспитанник долгое время продвигался по клубной вертикали, затем катался по арендам. Зимой 2022 года его арендовал «Пари НН» — в команде он остался и на сезон-2022/23, а весной нижегородцы решили выкупить Никиту – но, по слухам, «Зенит» решил оставить футболиста у себя и сам заплатил коллективу из Нижнего Новгорода после продажи.

Теперь Гойло становится частью сделки по другому перспективному вратарю с российским паспортом – петербуржцы засматривались на Дениса Адамова из «Сочи». Изначально отмечалось, что последний уже прошёл медосмотр – сторонам сделки оставалось согласовать последние детали трансфера. Сегодня инсайды подтвердились – Адамов подписал с «Зенитом» контракт до 2027 года с опцией продления ещё на год. По слухам, сочинцы помимо аренды Гойло выручат от сделки 1 миллион евро.

Продолжение поисков молодого первого номера

Попытки найти нового основного голкипера предпринимались «Зенитом» и ранее. До этого основным кандидатом можно было назвать Даниила Одоевского – он дебютировал в чемпионате-2020/21, а к сезону-2022/23 подходил с перспективой стать первым номером.

Смену поколений во вратарской бригаде подтвердили первые матчи Премьер-Лиги – Одоевский провёл 4 встречи в стартовом составе: выходил против «Химок», «Крыльев», «Локомотива» и «Ахмата». Но в Грозном сезон для Даниила оказался закончен – на 41-й минуте воспитанник петербуржцев получил красную карточку, его место занял Михаил Кержаков. Позднее стало известно, что у Одоевского травма – всю оставшуюся первую часть того сезона он провёл в лазарете.

Весной у тренерского штаба по-прежнему возникали вопросы к готовности Даниила занять место в воротах – уже тогда было ясно, что 20-летнему вратарю статус основного не доверят. В то же время ему была необходима игровая практика – и тогда объявили об аренде в астраханский «Волгарь». Сделка тоже была оформлена этим летом (в дополнение к возвращению Гойло и варианту с подписанием Адамова) – сейчас Одоевский в борьбе за звание основного вратаря «сине-бело-голубых» уходит на второй план.

Кержаков первый, пока нет надёжных альтернатив

Чтобы эпопея с вратарской линией не отражалась на результатах, «Зенит» решил обезопасить себя – пока вопрос не решится, последний рубеж продолжает защищать Михаил Кержаков. Он никогда не был основным кандидатом на место в старте – сначала был в тени Андрея Лунёва, потом боролся с Крицюком при прогрессирующем Одоевском. В минувшем чемпионате снова ушёл бы в тень – но после повреждения Даниила вновь возникла необходимость в подстраховке.

Как только Михаил вернулся в рамку, встал вопрос о продлении его контракта – лучше всего ситуацию описал экс-голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин.

Думаю, что в любом случае с Кержаковым продлят контракт. Просто сейчас пауза, чтобы понять, в какой роли продлевать. Не думаю, что у Кержакова будет вариант лучше, чем находиться дома, в родной команде, в которой он провёл практически всю карьеру. Причём в любой роли. Думаю, что он понимает и ценит каждое мгновение, проведённое в «Зените». С одной стороны, есть понимание, что вратарскую линию нужно усиливать в силу возраста Кержакова. С другой стороны, нужно понять, насколько Одоевский и другие вратари «Зенита» готовы его заменить. Идёт определённый анализ и, возможно, подготовка к приобретению кого-либо.

О подписании нового соглашения объявили 3 июня. Теперь у «сине-бело-голубых» есть время до следующего лета, чтобы проанализировать ситуацию.

Предстоящая головоломка

Есть несколько вводных. Во-первых, в каком ключе петербуржцы рассматривают сделку по Адамову – его подписывают под стартовый состав или постепенно подведут к основной обойме? Во-вторых, как Денис себя проявит – он закрепился в основе «Сочи» недавно, в минувшем сезоне провёл 17 матчей Премьер-Лиги из 30. За его плечами нет ни одного полноценного сезона – что уж говорить о давлении в составе многократного чемпиона России.

И в-третьих, как изменится расстановка сил. До этого момента Кержаков прикрывал тыл «Зенита», пока подрастали кандидаты на статус первого номера, его контракт до 2024 года был последним рывком перед окончательным выбором. В числе претендентов – более опытный Никита Гойло и молодой Даниил Одоевский. Теперь в уравнении появился и Адамов. Вероятно, Денис – это очередной мостик в смене поколений. Если Даниил и Никита после аренд в «Волгарь» и «Сочи» ещё не будут готовы к игре за «Зенит», то экс-вратарь сочинцев ненадолго закрепится в статусе основного. Если вдобавок к этому проведёт яркий сезон – станет безальтернативным выбором.

А может произойти и сценарий, при котором Одоевский с Гойло подкрепят свои претензии на место в старте «Зенита». Тогда боссам петербуржцам придётся несладко – выбирать нужно будет сразу из трёх сильных вратарей, притом на заднем плане всё ещё останется всем знакомый Кержаков.