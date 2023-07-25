«Коринтианс» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый полуфинальный матч Кубка Бразилии «Коринтианс» – «Сан-Паулу», который состоится 26 июля 2023 года

«Коринтианс»

«Командище» в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимает пятнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Коринтианса», чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «Сан-Паулу». Пять матчей подряд «народная команда» не уступает своим соперникам. 15 июля во второй игре 1/4 плей-офф Кубка Бразилии после серии пенальти «Коринтианс» обыграл «Америку Минейро» и вышел в полуфинал. С разницей в один мяч «мушкетёры» выиграли у перуанской команды «Университарио» в 1/16 плей-офф Южноамериканского кубка.

23 июля «нулёвку» раскатали «Коринтианс» и «Баия» в рамках матча 16-го тура чемпионата Бразилии.

«Сан-Паулу»

В Серии A «трёхцветные» находятся на шестой строчке турнирной таблицы на текущий момент. Вспомним несколько футбольных поединков «Сан-Паулу» за последнее время. 14 июля во второй четвертьфинальной игре Кубка Бразилии в один мяч «трёхцветные» обыграли «Палмейрас» и вышли в полуфинал. С большим счётом в позапрошлом туре «Сан-Паулу» взял верх над «Сантосом» (4:1).

Со счётом 2:1 «Куяба» на своём поле обыграла «трёхцветных» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Коринтианс» – 2.90

Ничья – 2.85

Победит «Сан-Паулу» – 2.85

Победит «Сан-Паулу» с форой -1.5 – 6.30

Обе забьют — нет – 1.58

Обе забьют — да – 2.34

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.37

Статистика

Пять очных матчей подряд завершились исходом: обе забьют – да

Четыре победы одержали «мушкетёры» в пяти последних встречах

За тот же период «трёхцветные» взяли верх над своими соперниками в трёх матчах.

Прогноз

«Сан-Паулу» не отличается уверенной игрой в гостях. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.90 на победу «Коринтианса». Скорее всего, с разницей в один мяч «мушкетёры» одержат победу над своим оппонентом.