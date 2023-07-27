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«Эйпен» – «Вестерло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:06
«Эйпен» – «Вестерло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Эйпен» – «Вестерло», который состоится 29 июля 2023 года

«Эйпен»

Команда из Эйпена в турнирной таблице Лиги Жюпиле в прошлом сезоне заняла пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «чёрно-белых». В июне-июле «Эйпен» провёл пять товарищеских матчей. С большим счётом «чёрно-белые» выиграли у «Шарлеруа». С разницей в один мяч «Эйпен» одержал победу над «Реймсом» (3:2). Победный гол забил двадцатиоднолетний полузащитник из Ганы Исаак Нуху.

На прошлых выходных «чёрно-белые» с минимальным счётом взяли верх над «Марселем».

«Вестерло»

По итогам прошлого регулярного сезона Лиги Жюпиле «Вестерло» занял седьмое место. Предлагаем ознакомиться с несколькими футбольными поединками «жёлто-синих» за последнее время. В межсезонье команда «Вестерло» провела пять товарищеских матчей. В сухую, поразив пару раз ворота соперника, «жёлто-синие» обыграли «Херенвен». В один мяч «Вестерло» выиграло у греческого ПАОКа (3:2).

22 июля со счётом 2:1 «жёлто-синие» одержали победу над нидерландским футбольным клубом «Виллем II».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эйпен» – 3.30
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Вестерло» – 2.17
  • Победит «Вестерло» с форой -1.5 – 3.90
  • Обе забьют — нет – 2.10
  • Обе забьют — да – 1.73
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

  • Три крайних очных матча завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Из десяти последних матчей «Эйпен» выиграл в трёх
  • За тот же период футбольный клуб «Вестерло» взял верх над своими соперниками в четырёх поединках.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящей игры. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.89 на тотал меньше 2.5 голов за матч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк эйпен
Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 19:08
За последние восемь поединков сыгранных между командами во всех турнирах гости грядущего сражения одержали семь побед при одном фиаско с их стороны.
Гость
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