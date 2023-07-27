«Эйпен» – «Вестерло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Эйпен» – «Вестерло», который состоится 29 июля 2023 года

«Эйпен»

Команда из Эйпена в турнирной таблице Лиги Жюпиле в прошлом сезоне заняла пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «чёрно-белых». В июне-июле «Эйпен» провёл пять товарищеских матчей. С большим счётом «чёрно-белые» выиграли у «Шарлеруа». С разницей в один мяч «Эйпен» одержал победу над «Реймсом» (3:2). Победный гол забил двадцатиоднолетний полузащитник из Ганы Исаак Нуху.

На прошлых выходных «чёрно-белые» с минимальным счётом взяли верх над «Марселем».

«Вестерло»

По итогам прошлого регулярного сезона Лиги Жюпиле «Вестерло» занял седьмое место. Предлагаем ознакомиться с несколькими футбольными поединками «жёлто-синих» за последнее время. В межсезонье команда «Вестерло» провела пять товарищеских матчей. В сухую, поразив пару раз ворота соперника, «жёлто-синие» обыграли «Херенвен». В один мяч «Вестерло» выиграло у греческого ПАОКа (3:2).

22 июля со счётом 2:1 «жёлто-синие» одержали победу над нидерландским футбольным клубом «Виллем II».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эйпен» – 3.30

Ничья – 3.50

Победит «Вестерло» – 2.17

Победит «Вестерло» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

Три крайних очных матча завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Из десяти последних матчей «Эйпен» выиграл в трёх

За тот же период футбольный клуб «Вестерло» взял верх над своими соперниками в четырёх поединках.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящей игры. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.89 на тотал меньше 2.5 голов за матч.