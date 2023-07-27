«Шарлеруа» – «Хеверли-Левен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Шарлеруа» – «Хеверли-Левен», который состоится 29 июля 2023 года

«Шарлеруа»

По итогам прошлого тура Лиги Жюпиле «зебры» заняли девятое место. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «OHL», предлагаем рассмотреть несколько матчей с участием «чёрно-белых» за последнее время. Из шести товарищеских матчей, которые команда провела в июне-июле месяце, в трёх «Шарлеруа» обыграл своих соперников. В один мяч «чёрно-белые» обыграли хорватскую команду «Локомотива» из Загреба. «Реймсу» с разницей в два мяча «Шарлеруа» проиграл.

22 июля ничью раскатали «зебры» с «Райо Вальекано» в товарищеской встрече (1:1).

«Хеверли-Левен»

На одну строчку ниже находится «OHL», чем «Шарлеруа», по итогам прошлого сезона чемпионата Бельгии. Вспомним несколько футбольных поединков команды из Лёвена за последнее время. В межсезонье команда провела семь товарищеских матчей. 8 июля «Генк» со счётом 4:0 обыграл «OHL». С разницей в четыре гола «Хеверли» взял верх над «Бевереном».

19 июля со счётом 4:2 «Лестер» одержал победу над «OHL».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шарлеруа» – 1.95

Ничья – 3.65

Победит «Хеверли-Левен» – 3.65

Победит «Шарлеруа» с форой -1.5 – 3.30

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

Три поражения потерпел «Шарлеруа» в десяти последних матчах

За аналогичный период «OHL» уступил своим соперникам в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.65 на победу команды «Хеверли-Левен». В четырёх крайних очных матчах «OHL» выигрывал у «Шарлеруа» и в предстоящей встрече гости одержат победу.