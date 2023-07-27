«Атлетико Паранаэнсе» – «Крузейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» – «Крузейро», который состоится 29 июля 2023 года
«Атлетико Паранаэнсе»
В текущем сезоне Серии A «Атлетико Паранаэнсе» занимает на данный момент пятое место. Предлагаем вспомнить несколько матчей команды за последнее время. 13 июля во второй четвертьфинальной игре Кубка Бразилии «Атлетико» потерпело поражение от «Фламенго» и не вышло в 1/2 плей-офф. В позапрошлом туре в сухую, поразив дважды ворота своего соперника, «Ураган» взял верх над командой «Баия».
Со счётом 2:0 «красно-чёрные» обыграли команду «Васко да Гама».
«Крузейро»
«Лисы» в чемпионате Бразилии на сегодняшний день находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «синих». С минимальным счётом «Крузейро» выиграло у команды «Васко да Гама» в рамках матча 14-го тура Серии A. Победный гол забил в конце первого тайма полузащитник Филипе Мачадо. В позапрошлом туре «нулёвку» раскатали «синие» с «Коритибой».
На прошлых выходных со счётом 1:0 в гостях «Гояс» взял верх над «лисами».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 2.04
- Ничья – 3.30
- Победит «Крузейро» – 3.75
- Победит «Атлетико Паранаэнсе» с форой -1.5 – 3.75
- Обе забьют — нет – 1.77
- Обе забьют — да – 2.02
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62
Статистика
- Четыре личных матча из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Три поражения потерпел «Ураган» в пяти крайних матчах
- Из пяти последних игр «Крузейро» проиграло в одной встрече.
Прогноз
При прогнозировании исхода будущей игры предлагаем довериться статистике личных матчей команд. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.62 на тотал меньше 2.5 голов за игру.