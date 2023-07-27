«Атлетико Паранаэнсе» – «Крузейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» – «Крузейро», который состоится 29 июля 2023 года

«Атлетико Паранаэнсе»

В текущем сезоне Серии A «Атлетико Паранаэнсе» занимает на данный момент пятое место. Предлагаем вспомнить несколько матчей команды за последнее время. 13 июля во второй четвертьфинальной игре Кубка Бразилии «Атлетико» потерпело поражение от «Фламенго» и не вышло в 1/2 плей-офф. В позапрошлом туре в сухую, поразив дважды ворота своего соперника, «Ураган» взял верх над командой «Баия».

Со счётом 2:0 «красно-чёрные» обыграли команду «Васко да Гама».

«Крузейро»

«Лисы» в чемпионате Бразилии на сегодняшний день находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «синих». С минимальным счётом «Крузейро» выиграло у команды «Васко да Гама» в рамках матча 14-го тура Серии A. Победный гол забил в конце первого тайма полузащитник Филипе Мачадо. В позапрошлом туре «нулёвку» раскатали «синие» с «Коритибой».

На прошлых выходных со счётом 1:0 в гостях «Гояс» взял верх над «лисами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 2.04

Ничья – 3.30

Победит «Крузейро» – 3.75

Победит «Атлетико Паранаэнсе» с форой -1.5 – 3.75

Обе забьют — нет – 1.77

Обе забьют — да – 2.02

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

Четыре личных матча из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Три поражения потерпел «Ураган» в пяти крайних матчах

Из пяти последних игр «Крузейро» проиграло в одной встрече.

Прогноз

При прогнозировании исхода будущей игры предлагаем довериться статистике личных матчей команд. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.62 на тотал меньше 2.5 голов за игру.