Лукаку выбрал Турин. «Юве» ради Ромелу готов продать Влаховича, «Интер» вышел из переговоров

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сегодня, 21:11

Серия А по душе бельгийцу.

«Старая синьора» остается в тени своего величия – а прошлогоднее 7-е место после снятия очков стало очередным серьезным ударом по репутации. В таких условиях боссы «Юве» хотят хоть как-то вернуться на передовую – для этого даже готовы пойти на обновление атакующей линии. На острие у «бьянконери» не все хорошо – во многом из-за этого итальянцы готовы обратиться к «Челси».

Перехватить Лукаку у «Интера»

В туринском клубе не просто так верят в бельгийского форварда. После кризиса в «Манчестер Юнайтед» он раскрылся в менее напряденной Серии А – и стал одни из главных действующих лиц чемпионского «Интера». В тех двух сезонах Ромелу забивал больше 20 голов за чемпионат – а потом решился снова попробовать покорить АПЛ , перешел в «Челси». Возвращение после неудачной попытки фанаты «нерадзурри» восприняли прохладно – да и в первой части минувшего чемпионата восстанавливался от травмы. Зато весной выстрелил, по итогам сезона – 10 мячей и 6 ассистов. Большую часть выбил ближе к финишу – поэтому есть надежда, что следующий сезон Лукаку проведет на более высоком уровне.

При этом сохранить нападающего пытался и «Интер» — чтобы найти деньги на бельгийца, миланцы даже согласились продать своего основного вратаря Андре Онана в МЮ . Но к тому моменту страйкер связался с «Ювентусом». Сам футболист хочет остаться в Италии – вероятно, поэтому решил найти запасные варианты. Но босы «нерадзурри» жест не оценили – и решили выйти из переговоров. Сообщалось, что руководство клуба также разозлило, что Ромелу не выходил с ними на связь – игрок попытался сгладить ситуацию, но спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио не стал с ним долго разговаривать.

Во Влаховиче разочаровались

Серб безусловно талантлив. Перед переездом в Турин он забивал 21 мяч за сезон Серии А-20/21 и 17 голов в кампании 21/22. Вполне ожидаемо, что за сверкнувшего бомбардира «старая синьора» выложила круглую сумму – более 90 миллионов евро с учетом зарплаты. 7 голов в 15 матчах после трансфера можно было списать на адаптацию – но дальше боссы «Юве» ждали, что форвард станет лидером атаки.

Этого не произошло. 10 мячей за 27 игр чемпионата-22/23 – не тот показатель, который способен оправдать вложенные средства. Негатива добавила травма, из-за которой Душан пролежал в лазарете с октября по январь.

Поэтому вполне объяснимо, что к лету за сербского футболиста началась серьезная борьба – в Турине он так и не смог раскрыться, но это все еще молодой и перспективный нападающий. Для «старой синьоры» расставание с футболистом тоже было бы удачным решением – им нужен проверенный бомбардир, а Лукаку как раз такой – плюс деньги от трансфера лишними не будут.

Так, парижане предлагают за Влаховича 70 миллионов евро – и сам форвард не против переехать в Париж. До этого интерес обозначали «Челси», «Бавария», «Тоттенхэм».

Милик и Кин – кандидаты на выход

С Влаховичем туринцы готовы распрощаться, чтобы подписать Лукаку – но Аллегри ищет и альтернативные варианты. Так, «бьянконери» решили, что готовы отпустить сразу нескольких игроков из группы атаки: центрфорвардов Мойзе Кина и Аркадиуша Милика, а также вингера Федерико Кьезу.

На острие у «Юве» невысокий уровень конкуренции. И дело не только в отсутствии забивного форварда. Кин за 28 матчей Серии А-22/23 отметился лишь шестью забитыми мячами, в активе Милика – 7 голов. Само собой, если отпустить их ради подписания Ромелу, команда будет в выигрыше – пара Лукаку-Влахович смотрится куда перспективнее, учитывая голевое чутье первого и таланты последнего.

Для оформления сделки с «Челси» «Ювентусу» будет достаточно предложенных 37,5 миллиона евро – это уже больше, чем давал «Интер», а «нерадзурри» уже не участвуют в аукционе.

Не лучший способ бороться за трофеи

Мотивация бельгийца понятна – нападающий дважды попытался закрепиться в английском топ-клубе, но оба раза терпел неудачу. При этом в Италии был успешен. Форварду уже 30 лет – это период, когда он может выбить свой последний жирный контракт, пофеерить на топ-уровне. По этой причине Ромелу и стал цепляться за любую возможность.

Только вот «Ювентус» для этих целей – спорный выбор. Да, нападающий останется в чемпионате, где был наиболее эффективен. Но попадет в кризисный проект, в перспективах которого есть большие сомнения. За чемпионство вряд ли получится бороться – «Наполи» из своих лидеров отпустил только Кима Мин-Джэ, «Интер» активно ищет усиление, «Милан» привез сразу нескольких добротных исполнителей (среди них – Лофтус-Чик и Пулишич из «Челси) на разные позиции.

О еврокубках вообще говорить не стоит – в минувшем сезоне „бьянконери“ уже в групповой стадии ЛЧ не выдержали конкуренции с ПСЖ и „Бенфикой“. Да и идеи Массимилиано Аллегри уже не дают привычного результата – для несистемного футбола требуются топ-игроки, а в обойме „старой синьоры“ их довольно мало. Поэтому сильная черта итальянского менеджера оборачивается слабостью.

На то, чтобы вернуться в авангард „Юве“ потребуется не один год и грамотный наставник у руля. И, конечно, отсутствие скандалов – как бороться за трофеи, когда в любой момент с команды могут снять 10-15 очков? По всему Лукаку лучше было дождаться, когда „Интер“ найдет деньги – но говорить об этом уже поздно