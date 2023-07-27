«Интернасьональ» – «Куяба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1690482095

вчера, 21:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Интернасьональ» – «Куяба», который состоится 29 июля 2023 года

«Интернасьональ»

В бразильской Серии A на текущий момент «красные» занимают десятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Интера». В рамках матча 14-го тура чемпионата Бразилии «народный клуб» уступил в гостях команде «Флуминенсе». «Нулёвку» раскатали в игре следующего тура «красные» с «Палмейрасом» на своём поле.

Со счётом 0:0 вничью завершилась гостевая игра с «Брагантино».

«Куяба»

«Куяба» на сегодняшний день в Серии A находится на две строчки ниже «Интера» в турнирной таблице. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков «золотых» за последнее время. Со счётом 1:1 вничью завершилась игра 14-го тура чемпионата Бразилии с командой «Баия». На выезде с минимальным счётом в рамках матча позапрошлого тура «Куяба» взяла верх над «Форталезой».

Со счётом 2:1 «золотые» выиграли у «Сан-Паулу» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интернасьональ» – 1.90

Ничья – 3.40

Победит «Куяба» – 4.20

Победит «Интернасьональ» с форой -1.5 – 3.50

Обе забьют — нет – 1.59

Обе забьют — да – 2.26

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.51

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.51

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Одну победу одержал «Интер» в пяти последних матчах

За аналогичный период «золотые» выиграли в трёх встречах.

Прогноз

Четыре матча подряд «Интернасьональ» не забивает своим соперникам. Вполне можно допустить, что гости в предстоящей игре возьмут три очка. Компания Pinnacle предлагает на победу «Куябы» коэффициент 4.20.