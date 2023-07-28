«Ростов» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – «Зенит», который состоится 29 июля 2023 года

«Ростов»

Команда с юга России неплохо стартовала и в чемпионате, и в кубке России и теперь постарается продлить свой успех как можно дольше. «Ростов» сыграет с главным фаворитом на золотые медали уже во втором туре и настроены на борьбу, чтобы не «ударить в грязь лицом» перед своими же болельщиками. Матч можно смело называть центральным в этом туре, и он привлекает взгляды тысяч болельщиков по всей стране.

26 июля «Ростов» обыграл на своем поле «Рубин» в кубке России (1:0), а 23 числа одолел на своем поле «Факел» в чемпионате (2:1).

«Зенит»

Чемпион страны смог одолеть своих соперников на старте сезона и стремится уже с первых туров захватить лидерство в турнирной таблице РПЛ . «Зенит» постарается добыть еще одно чемпионство и для этого футболисты с самых ранних туров борются исключительно за победу. Тем не менее, с «Ростовом» на выезде будет точно непросто, а сам поединок будет очень интересным и напряженным.

25 июля «Зенит» обыграл на своем поле «Ахмат» (2:0), а 22 числа одолел на выезде «Пари НН» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 5.1

Ничья – 3.95

Победит «Зенит» – 1.67

Статистика

«Ростов» забивал в восьми из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» выиграл два из пяти последних встреч с «Ростовом» при трех ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что коллективы не изменят статистике личных встреч за последнее время и проведут яркий, а главное результативный поединок.