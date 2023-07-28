«Арсенал» Саранди – «Колон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Арсенал» Саранди – «Колон», который состоится 30 июля 2023 года

«Арсенал» Саранди

«Арсенал» Саранди уже давно не может победить и продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице. Коллектив набрал лишь 19 очков и отстает на три пункта от ближайшего соперника. В матче с прямым конкурентом за выживание, хозяевам очень важно сломить сопротивление соперника и добиться победы, которая принесет им важнейшие три пункта. Битва аутсайдеров всегда интересна, поэтому зрителям не придется скучать.

25 июля «Арсенал» Саранди сыграл вничью с «Барракас Сентраль» (0:0), а 18 числа команда на своем поле уступил «Институто» (0:2).

«Колон»

«Колон» является еще одним неудачником нынешнего сезона Суперлиги Аргентины и занимает лишь 24 место. В активе клуба 25 баллов, а отставание от ближайших соперников составляет два пункта. В поединке с последней командой турнирной таблицы гости постараются добиться максимального результата, однако не стоит списывать со счетов «Арсенал» Саранди, который также рассматривает данную встречу, как хорошую возможность набрать баллы.

26 июля «Колон» проиграл на своем поле «Тигре» (1:3), а 17 числа команда уступила на выезде «Архентинос Хуниорс» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» Саранди – 3

Ничья – 2.95

Победит «Колон» – 2.65

Статистика

«Арсенал» Саранди не может выиграть уже семь матчей подряд в чемпионате

«Колон» выиграл лишь один выездной матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Арсенал» Саранди выиграл два из пяти последних матчей у «Колона»

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала» Саранди, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Команда играет на своем поле и имеет неплохую статистику с соперником. Прогнозируем победу хозяев в этой противостоянии.