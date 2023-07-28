«Волеренга» – «Саннефьорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Волеренга» – «Саннефьорд», который состоится 29 июля 2023 года
«Волеренга»
В турнирной таблице чемпионата Норвегии «Волеренга» на текущий момент занимает четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды за последнее время. 12 июля в рамках матча 1/4 плей-офф Кубка Норвегии, проигрывая в два гола уже к шестой минуте встречи, «Богема» сумела одержать волевую победу над «Бранном» (3:2). В сухую, пропустив четыре гола, «Гордость Осло» потерпела поражение от «Мольде».
На прошлых выходных со счётом 1:2 «Волеренга» проиграла на выезде «Одду» в матче прошлого тура Элитсерии.
«Саннефьорд»
«Красно-синие» в чемпионате находятся на сегодняшний день на предпоследней строчке турнирной таблицы. На одно очко меньше набрали на данный момент «ребята», чем «Волеренга». Вспомним несколько футбольных поединков «Саннефьорда», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Богемой». Пять матчей подряд «красно-синие» не выигрывают у своих соперников. В позапрошлом туре Элитсерии с разницей в пару мячей «ребята» проиграли в гостях «Лиллестрёму».
Со счётом 2:5 «Саннефьорд» потерпел поражение от «Будё-Глимта» на прошлых выходных.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Волеренга» – 1.51
- Ничья – 4.60
- Победит «Саннефьорд» – 5.80
- Победит «Волеренга» с форой -1.5 – 2.27
- Обе забьют — нет – 2.20
- Обе забьют — да – 1.65
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43
Статистика
- Шесть очных встреч к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В трёх матчах из пяти крайних «Волеренга» проиграла
- За тот же период «Саннефьорд» уступил своим соперникам в четырёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за игру предлагает коэффициент 1.54. Встречи данных команд на футбольном поле обычно отличаются зрелищностью и обилием забитых голов. Не меньше трёх мячей на двоих в предстоящем матче команды забьют.