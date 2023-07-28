«Волеренга» – «Саннефьорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Волеренга» – «Саннефьорд», который состоится 29 июля 2023 года

«Волеренга»

В турнирной таблице чемпионата Норвегии «Волеренга» на текущий момент занимает четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды за последнее время. 12 июля в рамках матча 1/4 плей-офф Кубка Норвегии, проигрывая в два гола уже к шестой минуте встречи, «Богема» сумела одержать волевую победу над «Бранном» (3:2). В сухую, пропустив четыре гола, «Гордость Осло» потерпела поражение от «Мольде».

На прошлых выходных со счётом 1:2 «Волеренга» проиграла на выезде «Одду» в матче прошлого тура Элитсерии.

«Саннефьорд»

«Красно-синие» в чемпионате находятся на сегодняшний день на предпоследней строчке турнирной таблицы. На одно очко меньше набрали на данный момент «ребята», чем «Волеренга». Вспомним несколько футбольных поединков «Саннефьорда», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Богемой». Пять матчей подряд «красно-синие» не выигрывают у своих соперников. В позапрошлом туре Элитсерии с разницей в пару мячей «ребята» проиграли в гостях «Лиллестрёму».

Со счётом 2:5 «Саннефьорд» потерпел поражение от «Будё-Глимта» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Волеренга» – 1.51

Ничья – 4.60

Победит «Саннефьорд» – 5.80

Победит «Волеренга» с форой -1.5 – 2.27

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43

Статистика

Шесть очных встреч к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В трёх матчах из пяти крайних «Волеренга» проиграла

За тот же период «Саннефьорд» уступил своим соперникам в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за игру предлагает коэффициент 1.54. Встречи данных команд на футбольном поле обычно отличаются зрелищностью и обилием забитых голов. Не меньше трёх мячей на двоих в предстоящем матче команды забьют.