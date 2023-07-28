«Стабек» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Стабек» – «Мольде», который состоится 29 июля 2023 года
«Стабек»
В турнирной таблице Элитсерии «Стабек» после пятнадцати матчей текущего сезона занимает двенадцатое место. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием «синих», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Мольде». С мая месяца «Стабек» не выигрывает у своих оппонентов. «Нулёвку» раскатал «Саннефьорд» с «синими» в гостях в матче 13-го тура чемпионата. Дома с минимальным счётом «Стабек» уступил «Викингу».
На прошлых выходных «синие» со счётом 2:3 проиграли в гостях «Хам-Каму».
«Мольде»
Четвёртое место на сегодняшний день занимают «бело-голубые» в чемпионате Норвегии. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных встреч с участием команды за последнее время. 15 июля уверенную победу одержал «Мольде» над «Волеренгой» в гостях в рамках матча позапрошлого тура. Через неделю с разницей в четыре гола «бело-голубые» обыграли «Сарпсборг 08» на своём поле.
25 июля в рамках первого матча 1/4 плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Мольде» проиграл финскому ХИКу с минимальным счётом.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Стабек» – 4.70
- Ничья – 4.00
- Победит «Мольде» – 1.70
- Победит «Мольде» с форой -1.5 – 2.66
- Обе забьют — нет – 2.20
- Обе забьют — да – 1.65
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26
Статистика
- Четыре личных матча команд из пяти последних завершились в основное время исходом тотал больше 2.5 голов
- В четырёх играх из пяти крайних «Стабек» проиграл своим соперникам
- За аналогичный период «Мольде» уступил в одной встрече.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.70 на победу «Мольде». В апреле текущего года «бело-голубые» потерпели поражение от «Стабека» и в предстоящей игре «Мольде» не упустит возможность взять реванш.