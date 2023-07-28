«Стабек» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Стабек» – «Мольде», который состоится 29 июля 2023 года

«Стабек»

В турнирной таблице Элитсерии «Стабек» после пятнадцати матчей текущего сезона занимает двенадцатое место. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием «синих», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Мольде». С мая месяца «Стабек» не выигрывает у своих оппонентов. «Нулёвку» раскатал «Саннефьорд» с «синими» в гостях в матче 13-го тура чемпионата. Дома с минимальным счётом «Стабек» уступил «Викингу».

На прошлых выходных «синие» со счётом 2:3 проиграли в гостях «Хам-Каму».

«Мольде»

Четвёртое место на сегодняшний день занимают «бело-голубые» в чемпионате Норвегии. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных встреч с участием команды за последнее время. 15 июля уверенную победу одержал «Мольде» над «Волеренгой» в гостях в рамках матча позапрошлого тура. Через неделю с разницей в четыре гола «бело-голубые» обыграли «Сарпсборг 08» на своём поле.

25 июля в рамках первого матча 1/4 плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Мольде» проиграл финскому ХИКу с минимальным счётом.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стабек» – 4.70

Ничья – 4.00

Победит «Мольде» – 1.70

Победит «Мольде» с форой -1.5 – 2.66

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти последних завершились в основное время исходом тотал больше 2.5 голов

В четырёх играх из пяти крайних «Стабек» проиграл своим соперникам

За аналогичный период «Мольде» уступил в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.70 на победу «Мольде». В апреле текущего года «бело-голубые» потерпели поражение от «Стабека» и в предстоящей игре «Мольде» не упустит возможность взять реванш.