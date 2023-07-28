«Лиллестрём» – «Хам-Кам»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 23:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Лиллестрём» – «Хам-Кам», который состоится 30 июля 2023 года

«Лиллестрём»

В Элитсерии на сегодняшний день «жёлто-чёрные» занимают шестое место. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных матчей с участием «канареек» за последнее время. С разницей в пару мячей «Лиллестрём» взял верх над «Саннефьордом» в матче 14-го тура Высшей лиги. С большим счётом «жёлто-чёрные» обыграли «Олесунн» в позапрошлом туре чемпионата Норвегии (5:1).

23 июля с минимальным счётом «Хёугесунн» одержал победу над «канарейками».

«Хам-Кам»

«Бело-зелёные» в турнирной таблице чемпионата находятся на данный момент на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи «Хам-Кама», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «жёлто-чёрными». В сухую, пропустив пару мячей, «бело-зелёные» потерпели поражение от «Будё-Глимта» в четвертьфинальном матче Кубка Норвегии. Со счётом 3:2 «Хам-Кам» в гостях взял верх над «Сарпсборгом 08» в матче 14-го тура Элитсерии. Все пять голов были забиты в первой половине встречи.

На прошлых выходных «бело-зелёные» в напряжённой борьбе выиграли у «Стабека» (3:2). Победный гол был забит на четвёртой добавленной минуте в конце матча.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лиллестрём» – 1.48

Ничья – 4.70

Победит «Хам-Кам» – 6.20

Победит «Лиллестрём» с форой -1.5 – 2.16

Обе забьют — нет – 2.19

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.62

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти последних

В трёх матчах из десяти крайних «канарейки» проиграли своим оппонентам

За аналогичный период «бело-зелёные» уступили своим соперникам в пяти футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.48 на победу «Лиллестрёма». На своём поле «жёлто-чёрные» возьмут верх над «Хам-Камом». Такой разгромной победы, как над «Олесунном», не будет, но свои три очка «канарейки» наберут.