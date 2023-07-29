«Сарпсборг 08» – «Хёугесунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08» – «Хёугесунн», который состоится 30 июля 2023 года

«Сарпсборг 08»

После пятнадцати туров текущего сезона чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08» занимает восьмое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. 12 июля в четвертьфинальном матче Кубка Норвегии с разницей в пару мячей «бело-синие» потерпели поражение от «Мольде». В позапрошлом туре в один гол «Сарпсборг 08» проиграл дома «Хам-Каму» (2:3).

22 июля со счётом 1:5 «Сарпсборг 08» проиграл команде «Мольде» на их поле.

«Хёугесунн»

В турнирной таблице Элитсерии «Хёугесунн» находится на одиннадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи. В сухую, пропустив пару голов, «Хёугесунн» потерпел поражение в гостях от «Викинга» в матче 13-го тура чемпионата. Со счётом 2:1 «Будё-Глимт» взял верх над «арабами» в рамках игры позапрошлого тура Элитсерии.

На прошлых выходных с минимальным счётом «Хёугесунн» одержал победу над «канарейками» из Лиллестрёма.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сарпсборг 08» – 1.49

Ничья – 4.90

Победит «Хёугесунн» – 5.80

Победит «Сарпсборг 08» с форой -1.5 – 2.15

Обе забьют — нет – 2.48

Обе забьют — да – 1.52

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.96

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.85

Статистика

Три очных встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В четырёх матчах из пяти последних «Сарпсборг 08» проиграл

За тот же период «Хёугесунн» уступил своим соперникам в трёх встречах.

Прогноз

Если «Хёугесунн» смог обыграть «канареек», то и с «Сарпсборгом 08» справится. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 5.80 на победу «Хёугесунна». Команда из Сарпсборга в четырёх своих крайних матчах проиграла.