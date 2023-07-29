«Ботафого» – «Коритиба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Ботафого» – «Коритиба», который состоится 30 июля 2023 года

«Ботафого»

После шестнадцати туров текущего сезона бразильской Серии A «победоносные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата. Ознакомимся с результатами недавних футбольных встреч с участием «Ботафого». Одиннадцать матчей к ряду «Ботафого» не проигрывает своим соперникам. 16 июля на своём поле в сухую, дважды поразив ворота оппонента, «Одинокая звезда» выиграла у «Брагантино». В 1/16 плей-офф «чёрно-белые» с общим счётом 3:1 по сумме двух встреч обыграли «Патронато».

На прошлых выходных ничью раскатали «победоносные» с «Сантосом» (2:2).

«Коритиба»

«Зелёно-белые» в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимают на данный момент восемнадцатое место. Рассмотрим несколько матчей команды за последнее время. 9 июля с разницей в пару мячей «Коритиба» выиграла у «Америки Минейро» в рамках матча 14-го тура чемпионата. «Нулёвку» раскатали в игре следующего тура «зелёно-белые» с «Ботафого».

25 июля «Коритиба» со счётом 2:0 взяла верх над «Флуминенсе».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ботафого» – 1.59

Ничья – 3.95

Победит «Коритиба» – 6.00

Победит «Ботафого» с форой -1.5 – 2.59

Обе забьют — нет – 1.69

Обе забьют — да – 2.13

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Четыре личных матча команд к ряду завершились исходом: обе забьют – нет

В семи матчах из десяти последних «Ботафого» выиграло

Из десяти крайних встреч в трёх «Коритиба» взяла верх над своими оппонентами.

Прогноз

На победу «Ботафого» с форой -1.5 гола компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.59. «Одинокая звезда» в отличной форме и вполне может обыграть «Коритибу» с разницей в пару мячей или больше.