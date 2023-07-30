«Рубин» – «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Рубин» – «Оренбург», который состоится 30 июля 2023 года

«Рубин»

Казанский клуб заново привыкает к РПЛ и формату кубка России, но в чемпионате уже набрал один пункт и даже имел неплохие шансы на победу. Тем не менее, болельщикам вряд ли стоит ждать резкого прогресса «Рубина» в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Оренбургом» хозяева считаются фаворитами и наверняка будут иметь больше моментов у ворот соперника, которые постараются реализовывать.

26 июля в кубке России «Рубин» проиграл на выезде «Ростову» (0:1), а 22 числа в чемпионате поделил очки с «Локомотивом» (2:2).

«Оренбург»

«Оренбург» не лучшим образом начал сезон, хотя оба матча провал с сильными командами. Тем не менее, поражения на настрой коллектива все равно влияют не лучшим образом и только улучшение результатов могут помочь. На выезде с «Рубином» будет непросто, но если гостям удастся забить первыми, уверенность соперника может иссякнуть. Поединок не имеет громкой вывески, но обещает быть интересным и напряженным.

26 июля «Оренбург» был разгромлен ЦСКА в кубке России (0:6), а 23 числа уступил на выезде «Спартаку» в чемпионате (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рубин» – 2.3

Ничья – 3.55

Победит «Оренбург» – 3.05

Статистика

«Рубин» выиграл лишь одну встречу из пяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Оренбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Оренбург» выиграл три из пяти последних встреч с «Рубином»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Рубина», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что хозяева смогут воспользоваться неуверенностью соперника и добиться важной первой победы в этом сезоне.