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«Рубин» – «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:58
«Рубин» – «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Рубин» – «Оренбург», который состоится 30 июля 2023 года

«Рубин»

Казанский клуб заново привыкает к РПЛ и формату кубка России, но в чемпионате уже набрал один пункт и даже имел неплохие шансы на победу. Тем не менее, болельщикам вряд ли стоит ждать резкого прогресса «Рубина» в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Оренбургом» хозяева считаются фаворитами и наверняка будут иметь больше моментов у ворот соперника, которые постараются реализовывать.

26 июля в кубке России «Рубин» проиграл на выезде «Ростову» (0:1), а 22 числа в чемпионате поделил очки с «Локомотивом» (2:2).

«Оренбург»

«Оренбург» не лучшим образом начал сезон, хотя оба матча провал с сильными командами. Тем не менее, поражения на настрой коллектива все равно влияют не лучшим образом и только улучшение результатов могут помочь. На выезде с «Рубином» будет непросто, но если гостям удастся забить первыми, уверенность соперника может иссякнуть. Поединок не имеет громкой вывески, но обещает быть интересным и напряженным.

26 июля «Оренбург» был разгромлен ЦСКА в кубке России (0:6), а 23 числа уступил на выезде «Спартаку» в чемпионате (2:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рубин» – 2.3
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Оренбург» – 3.05

Статистика

  • «Рубин» выиграл лишь одну встречу из пяти последних во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей «Оренбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Оренбург» выиграл три из пяти последних встреч с «Рубином»
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Рубина», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что хозяева смогут воспользоваться неуверенностью соперника и добиться важной первой победы в этом сезоне.

Все комментарии
hаrut
hаrut
сегодня в 11:49
Оборона всегда была самым слабым местом Оренбурга. И если Личка мог компенсировать проблемы у своих ворот хорошей игрой у чужих, то скорее всего у Ярошика сходу это сделать не получится. В защите у новой команды чеха творится полный хаус. К тому же, мы прекрасно знаем, что на выезде Оренбург всегда выглядит заметно слабее, чем на родном искусственном газоне. Поэтому не думаю, что в Казани гостям светит даже ничья. Так получилось, что команды разминулись в РПЛ: когда Оренбург туда вернулся, Рубин уже отправился на очищение в ФНЛ. Поэтому в последний раз данные коллективы мерялись силами три года назад. Но всё же отмечу, что в личных встречах команд по больше части победа оставалась за теми, на чьём поле проходили поединки. Жду и сейчас викторию хозяев, которые на старте нового сезона смотрятся более дисциплинированно, чем гости. Но на случай ничьей перестрахуюсь и возьму фору (0) Рубина.
Гость
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