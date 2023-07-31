«Панатинаикос» – «Днепр-1» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1690793662

сегодня, 11:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Панатинаикос» – «Днепр-1», который состоится 01 августа 2023 года

«Панатинаикос»

Греческий клуб очень давно не выступал в Лиге Чемпионов и на этот сезон у болельщиков и самих футболистов очень большие надежды. В первом матче «Панатинаикос» обыграл на нейтральном поле «Днепр-1» (3:1) и теперь может спокойно себя чувствовать на своем стадионе при максимальной поддержке болельщиков. Предполагаем, что хозяева и второй матч будут играть на победу, но более аккуратно.

25 июля «Панатинаикос» обыграл на выезде «Днепр-1» (3:1) в Лиге Чемпионов, а 18 числа в товарищеском матче уступил «Райо Вальекано» (0:1).

«Днепр-1»

Украинский клуб, как и его соперник не имеет игровой практики, ведь чемпионат страны еще не начался. В первой встрече «Днепр-1» не смог конкурировать с греками и теперь шансы на проход в Лиге Чемпионов совсем мизерные. Только быстрый гол может вернуть интригу в противостояние, но сделать это при полном стадионе, который болеет за соперника будет очень непросто.

25 июля «Днепр-1» проиграл на нейтральном поле «Панатинаикосу» (1:3), а 18 числа в товарищеском матче сыграл с «Кривбассом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Панатинаикос» – 1.55

Ничья – 4.2

Победит «Днепр-1» – 6

Статистика

«Панатинаикос» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних встреч «Днепр-1» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей греческого клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Панатинаикоса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Хозяева наверняка пройдут в следующий раунд и с большой вероятностью подтвердят свои амбиции еще одной победой.