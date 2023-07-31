«Панатинаикос» – «Днепр-1» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Панатинаикос» – «Днепр-1», который состоится 01 августа 2023 года
«Панатинаикос»
Греческий клуб очень давно не выступал в Лиге Чемпионов и на этот сезон у болельщиков и самих футболистов очень большие надежды. В первом матче «Панатинаикос» обыграл на нейтральном поле «Днепр-1» (3:1) и теперь может спокойно себя чувствовать на своем стадионе при максимальной поддержке болельщиков. Предполагаем, что хозяева и второй матч будут играть на победу, но более аккуратно.
25 июля «Панатинаикос» обыграл на выезде «Днепр-1» (3:1) в Лиге Чемпионов, а 18 числа в товарищеском матче уступил «Райо Вальекано» (0:1).
«Днепр-1»
Украинский клуб, как и его соперник не имеет игровой практики, ведь чемпионат страны еще не начался. В первой встрече «Днепр-1» не смог конкурировать с греками и теперь шансы на проход в Лиге Чемпионов совсем мизерные. Только быстрый гол может вернуть интригу в противостояние, но сделать это при полном стадионе, который болеет за соперника будет очень непросто.
25 июля «Днепр-1» проиграл на нейтральном поле «Панатинаикосу» (1:3), а 18 числа в товарищеском матче сыграл с «Кривбассом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Панатинаикос» – 1.55
- Ничья – 4.2
- Победит «Днепр-1» – 6
Статистика
- «Панатинаикос» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних встреч «Днепр-1» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из шести последних матчей греческого клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Панатинаикоса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Хозяева наверняка пройдут в следующий раунд и с большой вероятностью подтвердят свои амбиции еще одной победой.