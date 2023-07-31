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«Панатинаикос» – «Днепр-1» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:54
«Панатинаикос» – «Днепр-1» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Панатинаикос» – «Днепр-1», который состоится 01 августа 2023 года

«Панатинаикос»

Греческий клуб очень давно не выступал в Лиге Чемпионов и на этот сезон у болельщиков и самих футболистов очень большие надежды. В первом матче «Панатинаикос» обыграл на нейтральном поле «Днепр-1» (3:1) и теперь может спокойно себя чувствовать на своем стадионе при максимальной поддержке болельщиков. Предполагаем, что хозяева и второй матч будут играть на победу, но более аккуратно.

25 июля «Панатинаикос» обыграл на выезде «Днепр-1» (3:1) в Лиге Чемпионов, а 18 числа в товарищеском матче уступил «Райо Вальекано» (0:1).

«Днепр-1»

Украинский клуб, как и его соперник не имеет игровой практики, ведь чемпионат страны еще не начался. В первой встрече «Днепр-1» не смог конкурировать с греками и теперь шансы на проход в Лиге Чемпионов совсем мизерные. Только быстрый гол может вернуть интригу в противостояние, но сделать это при полном стадионе, который болеет за соперника будет очень непросто.

25 июля «Днепр-1» проиграл на нейтральном поле «Панатинаикосу» (1:3), а 18 числа в товарищеском матче сыграл с «Кривбассом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Панатинаикос» – 1.55
  • Ничья – 4.2
  • Победит «Днепр-1» – 6

Статистика

  • «Панатинаикос» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
  • Пять из шести последних встреч «Днепр-1» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из шести последних матчей греческого клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Панатинаикоса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Хозяева наверняка пройдут в следующий раунд и с большой вероятностью подтвердят свои амбиции еще одной победой.

Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 13:11
Букмекеры естественно верят тут активно в хозяев поляны, выставляя Панатинаикос фаворитом встрече. Я, придерживаюсь такого же мнение по поводу этого поединка, и очередная победа греков вполне вероятно будет. Вот собственно и остановлюсь тут на банальном варианте ставки: П1. Причем счет этого поединка может быть примерно такой же как был и в первой встрече этого противостояние.
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