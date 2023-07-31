БАТЭ – «Арис» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов БАТЭ – «Арис», который состоится 01 августа 2023 года

БАТЭ

Клуб из Беларуси откровенно разочаровал в первом матче, и теперь ответная встреча станет практически формальностью. БАТЭ пропустил слишком много, несмотря на то, что чемпионат страны в самом разгаре и коллектив имеет игровую практику. Чтобы вернуть интригу в это противостояние, хозяевам необходимо забивать 1-2 мяча как можно быстрее и попытаться воспользоваться растерянностью и неопытностью новичка.

26 июля БАТЭ проиграл на выезде «Арису» (2:6) в Лиге Чемпионов, а 18 числа на своем поле обыграл «Партизани» (2:0).

«Арис»

О подобном дебюте в еврокубках, который случился у «Ариса» мечтает каждая команда. Коллектив добился заслуженной и крупной победы, которая дает им огромные шансы на выход в следующий раунд. Таким образом, гости наверняка попадут в групповой этап одного из еврокубков, но пока еще киприоты борются за место именно в Лиге Чемпионов. Матч обещает быть интересным, несмотря на результат первого поединка.

26 июля «Арис» разгромил на своем поле БАТЭ (6:2), а 21 числа команда обыграла «Омонию» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит БАТЭ – 4.3

– 4.3 Ничья – 3.6

Победит «Арис» – 1.85

Статистика

«Арис» проиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей БАТЭ завершились тоталом меньше 2.5 мячей

завершились тоталом меньше 2.5 мячей Клуб из Беларуси выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Прогноз