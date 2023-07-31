«Слайго Роверс» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 4 августа 2023 года

«Слайго Роверс»

«Слайго» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимает седьмое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «красно-белых». 15 июля в сухую, поразив три раза ворота соперника, «роверсы» взяли верх над «Корк Сити» в рамках матча 24-го тура Премьер-дивизиона. С разницей в один мяч «Слайго Роверс» уступил в 1/16 Кубка Ирландии «Дроэде».

28 июля ничью раскатали «красно-белые» в гостях с «Дроэдой» в рамках матча прошлого тура чемпионата Ирландии (2:2).

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святые» в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на сегодняшний день на второй строчке. Рассмотрим несколько матчей команды за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «Слайго». 7 июля ничью раскатали дома «красно-белые» с «Корк Сити» в рамках матча 23-го тура чемпионата. С общим счётом 3:5 по сумме двух встреч «святые» потерпели поражение от люксембургской футбольной команды «Дюделанж» в рамках 1/8 квалификации Лиги конференций УЕФА .

В матче 1/16 Кубка Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» со счётом 2:1 одержал победу над командой «Лонгфорд Таун».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слайго Роверс» – 2.90

Ничья – 3.30

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.36

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

В трёх матчах из десяти последних «Слайго» выиграл своих оппонентов

За тот же период «святые» взяли верх над своими соперниками в пяти матчах

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Сент-Патрикса» коэффициент 2.36. На выезде обыграть «Слайго Роверс» будет непросто, но «святые» справятся с этой задачей. «Сент-Патриксу» необходимо сокращать отставание от «Шемрока», которое уже составляет четыре очка.