Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Слайго Роверс» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:06
«Слайго Роверс» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 4 августа 2023 года

«Слайго Роверс»

«Слайго» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимает седьмое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «красно-белых». 15 июля в сухую, поразив три раза ворота соперника, «роверсы» взяли верх над «Корк Сити» в рамках матча 24-го тура Премьер-дивизиона. С разницей в один мяч «Слайго Роверс» уступил в 1/16 Кубка Ирландии «Дроэде».

28 июля ничью раскатали «красно-белые» в гостях с «Дроэдой» в рамках матча прошлого тура чемпионата Ирландии (2:2).

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святые» в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на сегодняшний день на второй строчке. Рассмотрим несколько матчей команды за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «Слайго». 7 июля ничью раскатали дома «красно-белые» с «Корк Сити» в рамках матча 23-го тура чемпионата. С общим счётом 3:5 по сумме двух встреч «святые» потерпели поражение от люксембургской футбольной команды «Дюделанж» в рамках 1/8 квалификации Лиги конференций УЕФА.

В матче 1/16 Кубка Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» со счётом 2:1 одержал победу над командой «Лонгфорд Таун».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Слайго Роверс» – 2.90
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.36
  • Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 – 4.25
  • Обе забьют — нет – 2.03
  • Обе забьют — да – 1.73
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

  • В трёх матчах из десяти последних «Слайго» выиграл своих оппонентов
  • За тот же период «святые» взяли верх над своими соперниками в пяти матчах
  • Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Сент-Патрикса» коэффициент 2.36. На выезде обыграть «Слайго Роверс» будет непросто, но «святые» справятся с этой задачей. «Сент-Патриксу» необходимо сокращать отставание от «Шемрока», которое уже составляет четыре очка.

Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 15:16
Не знаю чем руководствуются буки ставя такие кэфы, но то что Тб 2,5 будет это точно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 