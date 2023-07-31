«Сантос» – «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1690799609

сегодня, 13:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Сантос» – «Атлетико Паранаэнсе», который состоится 5 августа 2023 года

«Сантос»

В турнирной таблице чемпионата Бразилии на текущий момент «рыбы» занимают пятнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием команды. С разницей в три мяча в рамках матча 15-го тура Серии A «Сантос» уступил «Сан-Паулу». 23 июля ничейным исходом завершилась домашняя игра следующего тура чемпионата с командой «Ботафого» (2:2). До конца встречи «чёрно-белые» вели в два гола, но под конец матча гости смогли сравнять счёт в поединке.

29 июля с минимальным счётом «Флуминенсе» дома взял верх над «Сантосом».

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находится на седьмой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков команды за последнее время. 17 июля в сухую, поразив дважды ворота соперника, «красно-чёрные» одержали победу над командой «Баия» в рамках матча 15-го тура чемпионата Бразилии. На выезде со счётом 2:0 «Атлетико» выиграло у команды «Васко да Гама» в игре следующего тура.

На прошлых выходных со счётом 3:3 вничью завершилась домашняя игра с «Крузейро».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сантос» – 2.50

Ничья – 3.10

Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 2.85

Победит «Сантос» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 1.68

Обе забьют — да – 2.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.44

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.49

Статистика

Только в одной игре из пяти последних «Сантос» выиграл

За аналогичный период «Атлетико Паранаэнсе» обыграло своих соперников в двух поединках

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

В сентябре прошлого года крайний раз встречались на футбольном поле «Сантос» и «Атлетико Паранаэнсе». В той встрече «рыбы» со счётом 2:0 одержали победу над соперником. В предстоящей игре хозяева смогут повторить прошлогодний успех и обыграют гостей. На победу «Сантоса» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.50.