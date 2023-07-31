«Гояс» – «Форталеза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Гояс» – «Форталеза», который состоится 6 августа 2023 года
«Гояс»
«Гояс» в турнирной таблице чемпионата Бразилии на текущий момент занимает шестнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. «Нулёвку» раскатали «попугаи» с командой «Атлетико Минейро» на своём поле в рамках матча 15-го тура Серии A. В позапрошлом туре с минимальным счётом «Гояс» взял верх над «Крузейро» на их поле. Победный гол забил на двадцать восьмой минуте встречи нападающий Джоао Магно.
31 июля со счётом 1:1 вничью завершилась домашняя игра с командой «Гремио».
«Форталеза»
В турнирной таблице бразильской Серии A на сегодняшний день «Форталеза» занимает одиннадцатое место. Рассмотрим недавние матчи «трёхцветных», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «Гоясом». Три поражения потерпели от своих оппонентов «львы» в трёх крайних матчах. С минимальным счётом «Форталеза» дома проиграла «Куябе» в рамках матча 15-го тура чемпионата Бразилии. С разницей в пару мячей «Палмейрас» взял верх над «трёхцветными».
В сухую, пропустив три гола, дома «львы» проиграли на прошлых выходных «Брагантино».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гояс» – 2.90
- Ничья – 3.25
- Победит «Форталеза» – 2.42
- Победит «Форталеза» с форой -1.5 – 4.55
- Обе забьют — нет – 1.83
- Обе забьют — да – 1.91
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.15
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65
Статистика
- Три крайних очных матча за последнее время завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В двух матчах из пяти крайних «Гояс» проиграл своим соперникам
- За аналогичный период «львы» уступили своим оппонентам в четырёх матчах.
Прогноз
«Трёхцветным» уже доводилось выигрывать «попугаев» на их поле. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.42 на победу «Форталезы». У гостей вполне реальные шансы на победу в предстоящем матче.