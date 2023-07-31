«Гояс» – «Форталеза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Гояс» – «Форталеза», который состоится 6 августа 2023 года

«Гояс»

«Гояс» в турнирной таблице чемпионата Бразилии на текущий момент занимает шестнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. «Нулёвку» раскатали «попугаи» с командой «Атлетико Минейро» на своём поле в рамках матча 15-го тура Серии A. В позапрошлом туре с минимальным счётом «Гояс» взял верх над «Крузейро» на их поле. Победный гол забил на двадцать восьмой минуте встречи нападающий Джоао Магно.

31 июля со счётом 1:1 вничью завершилась домашняя игра с командой «Гремио».

«Форталеза»

В турнирной таблице бразильской Серии A на сегодняшний день «Форталеза» занимает одиннадцатое место. Рассмотрим недавние матчи «трёхцветных», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «Гоясом». Три поражения потерпели от своих оппонентов «львы» в трёх крайних матчах. С минимальным счётом «Форталеза» дома проиграла «Куябе» в рамках матча 15-го тура чемпионата Бразилии. С разницей в пару мячей «Палмейрас» взял верх над «трёхцветными».

В сухую, пропустив три гола, дома «львы» проиграли на прошлых выходных «Брагантино».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гояс» – 2.90

Ничья – 3.25

Победит «Форталеза» – 2.42

Победит «Форталеза» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.83

Обе забьют — да – 1.91

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

Три крайних очных матча за последнее время завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В двух матчах из пяти крайних «Гояс» проиграл своим соперникам

За аналогичный период «львы» уступили своим оппонентам в четырёх матчах.

Прогноз

«Трёхцветным» уже доводилось выигрывать «попугаев» на их поле. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.42 на победу «Форталезы». У гостей вполне реальные шансы на победу в предстоящем матче.