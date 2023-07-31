Кварацхелии пора в АПЛ. «Арсенал» готов к ещё одному большому трансферу

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сегодня, 16:30

Артета не теряет надежду повоевать за титул.

У «канониров» есть связи в Неаполе

Обычно непросто вырвать у неаполитанцев ценного игрока. Важно иметь личные связи. Спортивный директор чемпионского «Наполи» Джунтоли перебрался в «Ювентус». Его место занял опытный Мауро Мелусо. Специалист работал в разных клубах, а отдельно консультировал «Арсенал». Лично знаком с боссами «канониров».

При трансферах все нарушают официальную процедуру, полагаясь на связи и знакомства. Сначала обращаются к футболистам, лишь затем уведомляют клубы. Поэтому в ПСЖ верят, что у Мбаппе подписан предварительный контракт с «Реалом». Также менеджеры анонимно называют главную проблему – чудаки у руля клубов.

Президент «Наполи» Де Лаурентис является ярким представителем этого вида. Итальянский богач лишь в прошлом году сменил трансферный курс. Теперь идет навстречу футболистам, которые выбрали другие команды. Итальянец мгновенно получил награду за отказ от рабовладельческого отношения к живым людям.

Спаллетти выиграл для Неаполя чемпионство, невзирая на потери и появление новичков. И самым ярким стал Кварацхелия. Контракты Хвичи и форварда Осимхена – главные лоты на торгах в футбольном Неаполе. Но Виктору нравится в Италии, у него контракт еще на два года и огромная рыночная стоимость трансфера.

Возможно, нападающий останется в «Наполи» еще на сезон. А вот Кварацхелия вольная птица. У Хвичи длительный контракт, но если «Арсенал» готов выдать 80 млн евро, не считая бонусов, то Де Лаурентис начнет переговоры.

Кварацхелия мечтает о новом вызове

В «Наполи» хорошо, но поскольку речь о вингере, то ему важно не терять время, пока организм позволяет двигаться полем на максимальной скорости. Взрывной характер игры определяет даже трансферную историю футболиста. Не исключено, что Хвича в зрелом возрасте сумеет перейти в разряд Рибери и Роббена, которым ничто не помешало провести удачную карьеру на флангах, ни травмы, ни потеря скорости со временем.

Но для обретения зрелости надо работать с лучшими тренерами мира. Хавбек Гюндоган говорил, что в момент подписания контракта с «Манчестер Сити» считал, что знает о футболе всё. Илкай ведь сыграл в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» Д. Но после многих лет под руководством Гвардиолы немец изменил мнение. Говорит, что узнал массу ценных нюансов. Фактически изучил футбол уже с тренерами «Манчестер Сити».

Кварацхелию ждали в финале Лиги чемпионов с «Наполи», но промахнулся. Спаллетти пустил клубы из Милана в решающие стадии турнира. Но жажда общения с сильными наставниками у Хвичи сохраняется. Артета ведь тоже чемпион Англии как помощник Гвардиолы. Также «Арсенал» на примере Зинченко и Жезуса понял, насколько важно иметь в составе людей с чемпионским опытом. Ставка на Кварацхелию похожа по смыслу.

Для Хвичи переезд в лигу с Холандом станет интригующим вызовом. Агент футболиста не раз говорил о мечте грузина сыграть за «Реал». Но пока у Переса место слева занято. Есть Винисиус с семеркой на спине. Может появиться Мбаппе, тоже форвард с левого фланга. «Арсенал» для Кварацхелии не худший вариант развития карьеры.

Артета набирает два состава в атаку

Повреждение защитника Салиба привело к потерянным очкам в АПЛ , «Арсенал» отдал «Манчестер Сити» титул, хотя изначально был выше в таблице. Отсутствие форварда Жезуса заставило экспериментировать. И не всегда перестановки были удачными. Кроме травм, есть также форма игроков. На днях появилась информация, что «канониры» планируют перехватить у «Баварии» испанского голкипера Райю.

В составе «Брентфорда» Давид провел крутой отрезок, пора двигаться дальше. Рамсдейл умеет поймать кураж, но Артету могли огорчить его разовые, но запоминающиеся «привозы». Но не только травмы и форма могут выбить из основы. Например, опорный хавбек «Арсенала» Партей рискует оказаться в суде, обвиняют в насилии. Приехал Райс, но Деклану надо сыграться с Эдегором и новичком Хаверцом.

Также привычно важен для разгона атак левый защитник Зинченко. Левша часто смещается в середину. Мартинелли неплохо ему помогает на левом фланге, поэтому некоторые фанаты «Арсенала» удивлены разговорам о Кварацхелии. Но надо понимать, что бразилец, в отличие от грузина, может работать также в центре атаки. Жезус не под каждого соперника подходит, как выяснил Гвардиола в «Манчестер Сити».

«Арсеналу» нужны люди с легкостью у чужих ворот. Будет коллективная работа, ведь нового Анри «канониры» не нашли. Мартинелли, Кварацхелия и Сака могут сформировать подвижную тройку в атаке. Будут запутываться соперников, начнут меняться местами. Артете понравилось, как Хвича сыгрался с Осимхеном, но от классического центрфорварда в «Арсенале» пока отказываются.

«Арсенал» агрессивно работает на рынке

Еще один дорогой трансфер возможен, ведь лондонцы подумывают о парочке продаж. Бельгиец Троссард оценивается в 35 миллионов евро, как и Партей, которого с радостью заберут в Саудовскую Аравию. В составе «Арсенала» также появился американский нападающий Балогун, который в прошлом сезоне неплохо смотрелся в аренде во Франции. Еще не стоит забывать про Жоржиньо, готовая цель для саудовцев.

Трансферное окно в АПЛ открыто до первого сентября. «Арсенал» подписал Тимбера, Райса и Хаверца за 231 миллион евро, но могут добавить Кварацхелию. У команды нет тотального дефицита на позиции Хвичи. Но если мечтать победить дракона, то порой полезно действовать, как огнедышащее чудовище. «Арсенал» агрессивен на трансферном рынке. У них самый дорогой состав в АПЛ после свежих подписаний.

Кварацхелия подходит к списку тех, кто уже приехал. Желаем бывшему вингеру «Рубина» удачи, независимо от выбора клуба на будущий сезон. Кварацхелия прекрасен, но его будут проверять в стиле Мудрика. «Челси» перехватил Михаила у «Арсенала», но сами зимние переговоры наводят на мысль о желании Артеты поймать молнию на левый фланг.