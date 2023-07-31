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«Наполи» отказался продавать Осимхена за 140 млн евро

вчера, 16:16

«Наполи» хочет сохранить в своём составе нападающего Виктора Осимхена.

По данным источника, неаполитанский клуб отказался продавать нигерийца в «Аль-Хиляль». Саудовская команда делала 2 официальных предложения по трансферу форварда на сумму 120 и 140 млн евро, но получила отказ.

«Аль-Хиляль» намерен сделать новое предложение, а «Наполи» хочет продлить контракт с Осимхеном.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 20:56
Лучшего игрока??? Но ведь лучший- Хвича.
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 20:55
Ну хорошо, посмотрим.
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:49
Симеоне расскроится и будет забивать даже очень часто , увидите
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 20:48
И с кем же останется Хвича?
ilia77707
ilia77707 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:42
лучшего игрока Наполи сейчас не продадут , это исключено , вот за Осимхена если дадут хорошую сумму то его продадут , так заявил президент Наполи
Capral
Capral ответ Хвича (раскрыть)
вчера в 20:23
Ещё услышат....
Хвича
Хвича ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:47
Жаль, Вас не слышат эти глупцы - Спалетти и Артета!
sihafazatron
sihafazatron ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 17:32
Да сейчас многие клубы торгуются с арабами до победного))
А по поводу Итальянцев, провалов у них тоже было немало. Помню как Кулибали за 100 лямов продавать Лаурентис не стал, Милинковича-савича также, Эль-шараави...и многие многие другие...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:12
Ща десяточку другую накинут и он уехал!
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:52
Если только- в качестве водилы клубного автобуса...
FenixSL
FenixSL ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:39
Хвича в Арсенал
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:34
А Хвича они не хотят?
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 16:27
Зная что у Аль Хилял есть деньги, поэтому отказали,если европейские клубы предложили бы столько, сегодня Осимхэм проходил бы медкомиссию в новом клубе. Итальянцы умеют торговаться, помню как Юве Погба продали за 120 в МЮ.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:23
Ждут от арабов цифры в 200 млн.
Гость
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