«Наполи» отказался продавать Осимхена за 140 млн евро

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вчера, 16:16

«Наполи» хочет сохранить в своём составе нападающего .

По данным источника, неаполитанский клуб отказался продавать нигерийца в «Аль-Хиляль». Саудовская команда делала 2 официальных предложения по трансферу форварда на сумму 120 и 140 млн евро, но получила отказ.

«Аль-Хиляль» намерен сделать новое предложение, а «Наполи» хочет продлить контракт с Осимхеном.