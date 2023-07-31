«Наполи» отказался продавать Осимхена за 140 млн евро

«Наполи» хочет сохранить в своём составе нападающего Виктора Осимхена.
По данным источника, неаполитанский клуб отказался продавать нигерийца в «Аль-Хиляль». Саудовская команда делала 2 официальных предложения по трансферу форварда на сумму 120 и 140 млн евро, но получила отказ.
«Аль-Хиляль» намерен сделать новое предложение, а «Наполи» хочет продлить контракт с Осимхеном.
А по поводу Итальянцев, провалов у них тоже было немало. Помню как Кулибали за 100 лямов продавать Лаурентис не стал, Милинковича-савича также, Эль-шараави...и многие многие другие...
А по поводу Итальянцев, провалов у них тоже было немало. Помню как Кулибали за 100 лямов продавать Лаурентис не стал, Милинковича-савича также, Эль-шараави...и многие многие другие...