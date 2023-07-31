Стала известна зарплата, которую Мане будет получать в «Аль-Насре»

Нападающий «Баварии» Садио Мане перейдёт в «Аль-Наср».
Зарплата сенегальца в саудовском клубе составит 24 млн фунтов стерлингов за сезон.
Сегодня Мане пройдёт медобследование для «Аль-Насра».
Нападающий «Баварии» Садио Мане перейдёт в «Аль-Наср».
Зарплата сенегальца в саудовском клубе составит 24 млн фунтов стерлингов за сезон.
Сегодня Мане пройдёт медобследование для «Аль-Насра».
про какую яму речь?
может для тебя яма это роскошные условия и горы золота, но для Мане нет)
солидарен в этом плане с ним
и плевать какой уровень игры у него
поехать в пески где публика жаждит развития футбола, а не в тот же зенит или просто средненько выступать в топовом клубе это успех)
возраст кстати его глянь тоже - 31 год
долго ли он будет на скорости дальше убирать соперников?
про какую яму речь?
может для тебя яма это роскошные условия и горы золота, но для Мане нет)
солидарен в этом плане с ним
и плевать какой уровень игры у него
поехать в пески где публика жаждит развития футбола, а не в тот же зенит или просто средненько выступать в топовом клубе это успех)
возраст кстати его глянь тоже - 31 год
долго ли он будет на скорости дальше убирать соперников?