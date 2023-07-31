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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Стала известна зарплата, которую Мане будет получать в «Аль-Насре»

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salleeh
salleeh
сегодня в 00:16, ред.
Вы все молодцы конечно, но только тут дела обстоят иначе. Мане не выбирал СА, это жадное руководство Баварии сторговалась именно с Саудитами. Он запросто мог отказаться и сидеть 🪑 на стуле, получая свои кровные до конца контракта. Да, игровым временем был бы обделен, но какой нибудь «поляк» именно так и поступил бы. В Баварии уже давно не думают о футболе, иначе как объяснить наличие там Сане, почему к нему нету вопросов? У него полный суверенитет на поле. Или пешеход Киммих, переоценённое дитя, сколько он ещё будет подавать свои беспонтовые, парящие угловые. В такой Баварии ни один форвард не будет ТОПом, Мане просто поступил порядочно, он ушёл туда, куда попросили немецкие скупердяи. Желаю удачи Мане и пусть они с Роном радуют нас красивым футболом…
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 21:34
Дружище!
Да это так всё сложно... Может ты и прав, а может и нет...
Одному ему лучше знать, что для него лучше и то... без 100%% -ой уверенности!
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 19:35
Зарплата достойная, молодец
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 17:56, ред.
Да я хз, сколько он будет выступать на топе в свои года -топ небольшой, года не критические, и там и там недавно был, если б не громкие имена, продвинулся б ещё дальше, да и сейча́с может продвинуться, зачем снижать в классе ради нескольких миллионов, которые он всё равно вряд ли когда увидит, остаётся вопросом, в тоже время как поддерживать свой класс здоровье и время пока позволяет
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:35
Вряд ли это то случай, чтоб так утверждать, парень в свои годы ни в чем не нуждается, а вот классу в свои годы в топ-футболе показать ещё мог бы
FenixSL
FenixSL ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 17:30
да один год он был в топе на ЗМ)

про какую яму речь?
может для тебя яма это роскошные условия и горы золота, но для Мане нет)
солидарен в этом плане с ним

и плевать какой уровень игры у него
поехать в пески где публика жаждит развития футбола, а не в тот же зенит или просто средненько выступать в топовом клубе это успех)
возраст кстати его глянь тоже - 31 год
долго ли он будет на скорости дальше убирать соперников?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:26
Не верю - родом из бедной деревни, еле в рваных бутсах в большой футбол взяли, обеспечил себя деревню тоже, последние 5 лет был в топе стабильно, здоровье пока не угасает, работай в топклубе и подтверждай свой статус, нафига к песионерам лезть?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 17:16
Если что, этот тип в последние годы был в топ-2 на ЗМ, и он моложе Бензема, этот уровень способен держать ещё несколько лет, заработал на все что можно, теперь собирается влезть в яму из которой ни так то легко и вылезти, вместо того чтобы поконкуки́ровать в топах, какие вопросы?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 17:14
Мане, как и всем, нужны деньги.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:08
В принципе, он может в головку члена полезть, и, сказать, что если угодно, пусть его маринуют на скамейке, а сам он в это время будет получать зп, пусть и без бонусов, так что если без его согласия не удастся никому его сплавить, то страдать будет и он и клуб, что ни тем ни другим не надо, так что нашли компромисс, только вот нафига это Мане, понятие не имею
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:44
Не много однако, по-моему в районе 15-20 ему и Бавария платила.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 16:14
В общем велосипед на двух колёсах, может на трёх, но в обеих случаях нового выдумывать не стоит, финансовый интеграл жизни рано или поздно скажется и "напряжение" на хлеб не намажешь, а вот фунты стерлинги перевести в масло очень легко! Поэтому все эти разговоры выгодны для хозяина клуба, но не для игроков.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:12
Мане пора подзаработать
FenixSL
FenixSL ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 15:51
многомиллионное предложение это закопал?)
скажи еще что откажешься если тебе предложат работу на которой будешь получать больше, но впахивать меньше
такая глупость рассуждать будто бы футболист кому то что то должен)))
это такая же работа
sihafazatron
sihafazatron ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:49
А выиграл Бензема, который уже там))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:47
А те кто не захотел ехать в Саудовскую Аравию пусть кусают локти.
Elliada
Elliada
вчера в 15:38
В прошлом году стал вторым в голосовании на ЗМ, а потом себя закопал. Сейчас едет к верблюдам и Роналду.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:31
Беда - весьма неплохой игрок себя закопал, мог бы ещё несколько лет напрягать всю Европу
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