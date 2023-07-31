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«Барселона» получит только 25 млн евро, если Дембеле перейдёт в ПСЖ

вчера, 16:00

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в ПСЖ.

По данным источника, если парижский клуб активирует опцию выкупа футболиста, которая составляет 50 млн евро, «сине-гранатовые» получат только 25 млн евро, а остальные 25 млн евро достанутся самому Дембеле. Таковым является условие контракта француза.

Данная сумма выкупа действует до 1 августа.

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Все комментарии
usk
usk ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:52
Да и проблема в том что клубами тоже управляют такие же мащеники как агенты
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 22:08
А между тем, ему уже 26, а еще вчера был молодой и перспективный
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 19:33
Барса, она такая Барса....Как же Дембеле с ней угадал
3ton
3ton
вчера в 18:00, ред.
Пусть уходит.
Забивает, но больше теряет мяч.
Типичный бегунок, как Винисиус и Стерлинг.
Он мне с первого сезона не нравился.
На его позиции есть другое полено - Рафинья.
Может это его шанс раскрыться и стать одним из лидеров атаки.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:16
И совсем даже неплохие деньги получат.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:33
Проблема многих клубов, что они стали заложниками игроков, ну ил точнее агентов.
Барса купив восходящую звезду за 105 лямов, плюс ещё 42 ляма бонусов (отступные 400лямов) в последствии столкнулась с проблемой. Деньги игрок не отрабатывает, а терять его бесплатно это ущемляет собственное достоинство.
Вот и продлили контракт, да ещё так, что половину из отступных забирает сам Дембеле. Это вообще как?
Барсе надо показать, что у клуба всё таки остались яйца, плюнуть на всё и год продержать его не лавке.
Это кстати касается всех клубов.
А пока никто так не делает, то игроки под руководством агентов будут вертеть клубы как хотят, причём чем именитее клуб тем он лучше подходит на роль 8.
54dde2ry5fxs
54dde2ry5fxs
вчера в 16:18
С паршивой овцы хоть 25
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:07
ну, раз такой контракт, то Дембеле точно найдет кто его выкупит
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:03
Дембеле поэтому и хочет перейти в Псж, 25 кусков немалые деньги
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:02
Грамотно составленный контракт прямой путь к выгоде!)
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