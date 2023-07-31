«Барселона» получит только 25 млн евро, если Дембеле перейдёт в ПСЖ

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в ПСЖ.
По данным источника, если парижский клуб активирует опцию выкупа футболиста, которая составляет 50 млн евро, «сине-гранатовые» получат только 25 млн евро, а остальные 25 млн евро достанутся самому Дембеле. Таковым является условие контракта француза.
Данная сумма выкупа действует до 1 августа.
Барса купив восходящую звезду за 105 лямов, плюс ещё 42 ляма бонусов (отступные 400лямов) в последствии столкнулась с проблемой. Деньги игрок не отрабатывает, а терять его бесплатно это ущемляет собственное достоинство.
Вот и продлили контракт, да ещё так, что половину из отступных забирает сам Дембеле. Это вообще как?
Барсе надо показать, что у клуба всё таки остались яйца, плюнуть на всё и год продержать его не лавке.
Это кстати касается всех клубов.
А пока никто так не делает, то игроки под руководством агентов будут вертеть клубы как хотят, причём чем именитее клуб тем он лучше подходит на роль 8.
Барса купив восходящую звезду за 105 лямов, плюс ещё 42 ляма бонусов (отступные 400лямов) в последствии столкнулась с проблемой. Деньги игрок не отрабатывает, а терять его бесплатно это ущемляет собственное достоинство.
Вот и продлили контракт, да ещё так, что половину из отступных забирает сам Дембеле. Это вообще как?
Барсе надо показать, что у клуба всё таки остались яйца, плюнуть на всё и год продержать его не лавке.
Это кстати касается всех клубов.
А пока никто так не делает, то игроки под руководством агентов будут вертеть клубы как хотят, причём чем именитее клуб тем он лучше подходит на роль 8.
Забивает, но больше теряет мяч.
Типичный бегунок, как Винисиус и Стерлинг.
Он мне с первого сезона не нравился.
На его позиции есть другое полено - Рафинья.
Может это его шанс раскрыться и стать одним из лидеров атаки.
Забивает, но больше теряет мяч.
Типичный бегунок, как Винисиус и Стерлинг.
Он мне с первого сезона не нравился.
На его позиции есть другое полено - Рафинья.
Может это его шанс раскрыться и стать одним из лидеров атаки.