«Барселона» получит только 25 млн евро, если Дембеле перейдёт в ПСЖ

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вчера, 16:00

Нападающий «Барселоны» может перейти в ПСЖ .

По данным источника, если парижский клуб активирует опцию выкупа футболиста, которая составляет 50 млн евро, «сине-гранатовые» получат только 25 млн евро, а остальные 25 млн евро достанутся самому Дембеле. Таковым является условие контракта француза.

Данная сумма выкупа действует до 1 августа.