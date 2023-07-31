Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Кварацхелия может перейти в «Арсенал»

Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:40
Доброго дня,Виктор!!! С Вашего позволения не стану сравнивать Хвичу с Мудриком или любым другим игроком, отвечу в общих чертах....
Считаю трансфер Хвичи в Арсенал не целецообразным, т.к у нас на левом фланге играют Мартинелли(он кстати тоже прямолинейный, но универсал), и Троссадрд(а вот это мозг и Хвиче до него далеко....не сдержался, сравнил все же).....поэтому не вижу смысла тратить на эту позицию деньги, тем более сумма будет не маленькой
Далее, если использовать его в центре, то и тут у нас перебор, т.к левую восьмерку у нас закрывают ЭСР, плюс купили Хаверца, еще есть Виейра который так же может закрыть эту позицию....поэтому и тут прямо сейчас я Хвичу не вижу.....но это я, а вот Артета может и видет Хвичу в своем составе!!! В пабликах промелькнула новость, что якобы есть интерес,но достоверность источников тае себе.... вообщем если заняться перестановками или продажами, то место для Хвичи найти можно....допустим продав Виейра, или перевести Хаверца как нападающего, но этот вариант так себе, т.к немцу лучше играть именно из глубины! А так, считаю что мы упустили очень хорошего игрока, который мог бы закрыть и позицию левого вингера, и левой восьмерки это Собослай, которого купил Ливерпуль для Клоппа!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 15:32
Между газетными заметками и реальной игрой разница очень большая. Поживем увидим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 15:30
Особо Хвича "впечатлил" в последних 16 матчах. Серии А. 16 игр без единого результативного действия н поле. Он фигурным катанием занимался на газоне.?
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:00
вы не смотрите футбол вообще итальянский , в каждой игре за игрой Хвичи одно удовольсвие смотреть , хоть с Осимхеном хоть без него , забивает он или нет , по больше бы таких футболистов , а то футбол современный превращается в легкую атлетику
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:57
Ну когда вы утверждаете , что без Осимхена Кварацхелия будет никакой надо хоть немножко изучить вопрос , так как все с точностью да наоборот ,ну что касается примитивного бровочника мне просто смешно это читать , лучшего игрока одной из самой футбольной страны Италии вы называете примитивным бровочником, вот это идиоты конечно итальянские спецы футбольные , примитивного избрали лучшим ,этим спецам итальянским надо сюда почяще заходит и читать мнения футбольных гурманов и в следующем сезоне выбирать уже не примитивных бровочников=)
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 14:37
Задачи, новый тренер может ставить какие угодно, вопрос в главном: сможет ли Хвича стать универсалом? Прошедший сезон показал, что это- даётся ему с огромным трудом... Невзрачный, примитивный бровочник, с предсказуемыми движениями, и распиаренный до неприличия- вряд ли осилит центр, что и показали отдельные матчи прошедшего сезона...

Что касается маловыразительной игры Осимхена в двух сезонах до прихода Хвичи, ничего сказать не могу- не видел, не интересовался, врать не буду. Зато, видел прошлый сезон, когда в отсутствиие нигерийца Хвича растворился...
ilia77707
ilia77707 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 14:15
Сане абсолютно не командный игрок , в командах которые играют в пас , комбинационный футбол он не подходит , поэтому Гвардиола взял на его место Грилиша , который технически ему уступает но в командных действиях на голову сильнее Сане
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:12
Наоборот , без Кварацхелии Осимхен будет играть намного слабей , что показывает прошедшие два сезона Осимхена которые он провел в Наполи ,и они были очень слабые , как появился Хвича так Осимхен сразу стал забивать , почему ? Кто расбирается в футболе тот поймет
Karkaz
Karkaz ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 14:10
Так я про последний сезон не говорю. Потому что он перед этим получил серьёзную травму, выбыл на пол года. А до этого играл всегда стабильно, больше в основе, забивал голы, отдавал передачи, приносил победы МС.
ilia77707
ilia77707 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 14:09
последний его сезон он то и дело сидел в запасе , поэтому от него и избавились , хотя по моему мнению приобрели не его место еще худшего игрока чем Сане , Грилиша
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:07
Оо какие люди =) Виктор все-таки не следите вы за прессой , с приходом нового тренера Руди Гарсии задачи перед Кварацхелией ставятся именно - смещение в центр , а не нахождении его все время на бровки , это было указание Спалети , чтобы Квара растягивал фланги и не смещался в центр, но Гарсия в интервью именно подчеркивает ,что у Квары в этом году будет другая роль , больше смещаться в центр , врываться в штрафную по центру тоже , читайте импортные газеты уважаемый Виктор !=)))
Karkaz
Karkaz ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 14:05, ред.
Кого там Гвардиола сажал на лавку? Сане был основным фланговым игроком, играл разнообразно и только после травмы потерял форму и место в основе.
ilia77707
ilia77707 ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 14:02
Мане в лучшей своей форме может быть , но когда это было ? Мане прошлогодний и рядом не стоит и поэтому Бавария от него избавилась , что касается Сане вот он точно прямолинейный и поэтому Гвардиола его сажал на лавку да и в Баварии он не блестает , а Мбапе это чисто нап уже давно , сильнее Квары как крайний нападающий это только сейчас Винисиус
Capral
Capral ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 13:31, ред.
Красивый ответ- профессиональный!!! Браво!!!
Но, есть один момент. То, чем обладает Хвича- легко закрыть плотной или даже жесткой опекой. То, чем обладает Мудрик- нужнее, и важнее для командной игры.
Тристан
Тристан ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:25
Ну вы тоже рассуждаете категориями. То, чем в избытке обладает Хвича, не хватает Мудрику, и наоборот. Я бы сравнил их как Месси с Роналду, один природный феномен, другой пример эволюции. Кому кто нравится.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 13:18, ред.
Я уверен- это "утка". Никому он в АПЛ не нужен- ни по стилю, ни по манере игры. А без Осимхена- он вообще ничего не стоит...
Тристан
Тристан ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 13:18
Из современных Мбаппе и Мане. Кончно же после справедливо отмеченного вами Винисиуса. Немного ранее был без ума от игры Санэ, до его перехода в МС. В Баварии совсем растворился. А если в целом, был и остаюсь фанатом настоящего кудесника мяча Роналдиньо и немного Анри.
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:12
Ему лучше дальше играть в Серии А где соперники послабее, а в Апл большая конкуренция, врядли ему дадут поддержать мяч.
Capral
Capral
сегодня в 13:07
А вообще, хочу услышать мнение Саркиса!!! Арсенал- его команда, он знает, что нужно этому клубу, кто подходит под игровую схему и тд. Саркис знает о футболе всё, всем интересуется, поэтому- хочу его послушать!!!
Capral
Capral ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 13:04
То что он однообразен- известно давно. Но, как же игрок может быть одним из луших в мире- если он однообразен? Г.Мюллер, тоже был однообразен, но Хвиче до Мюллера- как пешком до Англии!!!
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 12:37, ред.
Мудрик- однозначно!!! Другое дело, что ему не дают играть, потому что АПЛ- это не убитая Серия А, где уже после 1-го круга известен чемпион, а лучшего игрока сезона дают человеку, полностью провалившему вторую часть сезона...

Почему Мудрик? Да потому что он универсал и может сыграть на любой позиции в отличие от Хвичи, который пасётся на своем левом фланге, изредка выходя в центр, что весьма красноречиво подтвердила игра с Ливером во второй игре ЛЧ, где Хвича, весь матч простоял как привязанный на на своём месте...

Да, техника у Хвичи получше чем у украинца, но зато в остальном значительно уступает. У Хвичи нет такой маневренности, физики, поставленного удара как у Мудрика. Уверен, если Арсенал совершит эту безумную покупку, то очень скоро пожалеет... Но, я уверен, этого не случится.

Илия, Дружище, при всей моей безграничной симпатии к тебе, но Хвича не гений.
ilia77707
ilia77707 ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 12:18, ред.
Кто для вас неоднообразен или вернее разнообразен чем Кварацхелия из левых крайних нападающих в Европе ? ну кроме Винисиуса , интересно прочитать ваш ответ
Тристан
Тристан
сегодня в 11:55
По мне, сегодня один из лучших в мире. Главный минус - однообразен, вряд ли войдет в тренерскую схему, ему нужны свобода и свое видение поля. В противном случае превратится в Озила или Фабрегаса, талант и меланхолия в одном флаконе. Несмотря на опасения, если перейдет, буду безмерно рад.
ilia77707
ilia77707
сегодня в 11:50
Утка !
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:38
Врядли он заиграет в Арсенале
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:32
Наполи запросит миллионов 100, не меньше.
Шуnя771
Шуnя771 ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 11:27
Удачи доктору наших меньших братьев!
Исключительно необходимая профессия...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 11:22
Доброго дня и Вам!
Мой посыл был направлен в "его адрес" по причине обитания с ним в одной группе!
Мну в курсе дела - кто сколько на "удачу" выигрывает, не скажу, что особо слежу за этим процессом, но иногда подсматриваю одним глазом....), но не более чем за Вашей стратегией и тактикой - "лучше синица в руках. чем журавль в небе"!)
Кстати стал разделять Ваш (и не только) подход к игре и по всей видимости полностью переключусь на него, уж лучше каждый день по зёрнышку очков и приятных моментов, чем разочарованно глядеть на красные крестики...)
Удачи Вам и коллегам в КП!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 