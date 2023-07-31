Кварацхелия может перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии.
В подписании грузина заинтересован «Арсенал», которые готовит крупное предложение, чтобы заполучить футболиста.
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии.
В подписании грузина заинтересован «Арсенал», которые готовит крупное предложение, чтобы заполучить футболиста.
Почему Мудрик? Да потому что он универсал и может сыграть на любой позиции в отличие от Хвичи, который пасётся на своем левом фланге, изредка выходя в центр, что весьма красноречиво подтвердила игра с Ливером во второй игре ЛЧ, где Хвича, весь матч простоял как привязанный на на своём месте...
Да, техника у Хвичи получше чем у украинца, но зато в остальном значительно уступает. У Хвичи нет такой маневренности, физики, поставленного удара как у Мудрика. Уверен, если Арсенал совершит эту безумную покупку, то очень скоро пожалеет... Но, я уверен, этого не случится.
Илия, Дружище, при всей моей безграничной симпатии к тебе, но Хвича не гений.
Почему Мудрик? Да потому что он универсал и может сыграть на любой позиции в отличие от Хвичи, который пасётся на своем левом фланге, изредка выходя в центр, что весьма красноречиво подтвердила игра с Ливером во второй игре ЛЧ, где Хвича, весь матч простоял как привязанный на на своём месте...
Да, техника у Хвичи получше чем у украинца, но зато в остальном значительно уступает. У Хвичи нет такой маневренности, физики, поставленного удара как у Мудрика. Уверен, если Арсенал совершит эту безумную покупку, то очень скоро пожалеет... Но, я уверен, этого не случится.
Илия, Дружище, при всей моей безграничной симпатии к тебе, но Хвича не гений.