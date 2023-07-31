«Куяба» – «Фламенго»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Куяба» – «Фламенго», который состоится 7 августа 2023 года

«Куяба»

В турнирной таблице Серии A «золотые» на текущий момент занимают девятое место. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков с участием «Куябы», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Фламенго». Пять матчей к ряду «Куяба» не уступает своим соперникам. 16 июля с минимальным счётом в гостях «золотые» взяли верх над «Форталезой» в рамках матча 15-го тура чемпионата. Дома в один мяч в игре позапрошлого тура «Куяба» выиграла у «Сан-Паулу».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «золотые» на выезде взяли верх над «Интернасьоналем».

«Фламенго»

«Фламенго» в чемпионате Бразилии на сегодняшний день находится на второй строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько матчей команды за последнее время. 22 июля в рамках матча 16-го тура Серии A «стервятники» разошлись миром с «Америкой Минейро» (1:1). В первой полуфинальной игре Кубка Бразилии «красно-чёрные» со счётом 2:0 взяли верх над «Гремио» на их поле.

30 июля со счётом 2:1 в гостях «Фламенго» выиграло команду «Атлетико Минейро».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Куяба» – 3.30

Ничья – 3.30

Победит «Фламенго» – 2.14

Победит «Фламенго» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.74

Обе забьют — да – 2.01

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.25

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

Три личных матча из четырёх завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Четыре победы одержали «золотые» в пяти последних матчах

За тот же период «Фламенго» выиграло своих соперников в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.14 на победу «Фламенго». Даже на выезде «стервятники» уже обыгрывали «золотых». Предстоящая игра не станет исключением и «красно-чёрные» возьмут свои три очка в поединке.