«Куяба» – «Фламенго»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Куяба» – «Фламенго», который состоится 7 августа 2023 года
«Куяба»
В турнирной таблице Серии A «золотые» на текущий момент занимают девятое место. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков с участием «Куябы», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Фламенго». Пять матчей к ряду «Куяба» не уступает своим соперникам. 16 июля с минимальным счётом в гостях «золотые» взяли верх над «Форталезой» в рамках матча 15-го тура чемпионата. Дома в один мяч в игре позапрошлого тура «Куяба» выиграла у «Сан-Паулу».
На прошлых выходных со счётом 2:1 «золотые» на выезде взяли верх над «Интернасьоналем».
«Фламенго»
«Фламенго» в чемпионате Бразилии на сегодняшний день находится на второй строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько матчей команды за последнее время. 22 июля в рамках матча 16-го тура Серии A «стервятники» разошлись миром с «Америкой Минейро» (1:1). В первой полуфинальной игре Кубка Бразилии «красно-чёрные» со счётом 2:0 взяли верх над «Гремио» на их поле.
30 июля со счётом 2:1 в гостях «Фламенго» выиграло команду «Атлетико Минейро».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Куяба» – 3.30
- Ничья – 3.30
- Победит «Фламенго» – 2.14
- Победит «Фламенго» с форой -1.5 – 4.00
- Обе забьют — нет – 1.74
- Обе забьют — да – 2.01
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.25
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59
Статистика
- Три личных матча из четырёх завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Четыре победы одержали «золотые» в пяти последних матчах
- За тот же период «Фламенго» выиграло своих соперников в трёх поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.14 на победу «Фламенго». Даже на выезде «стервятники» уже обыгрывали «золотых». Предстоящая игра не станет исключением и «красно-чёрные» возьмут свои три очка в поединке.