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«Дандолк» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:42
«Дандолк» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Шелбурн», который состоится 6 августа 2023 года

«Дандолк»

На текущий момент «Дандолк» в турнирной таблице чемпионата Норвегии находится на пятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чёрно-белых» за последнее время. В 1/8 плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА «Дандолк» с общим счётом 3:1 по сумме двух встреч взял верх над гибралтарской командой «Мэгпис». С минимальным счётом «чёрно-белые» выиграли у «Шемрока» в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии.

27 июля с разницей в пару мячей в первой четвертьфинальной игре квалификации Лиги конференций «Дандолк» проиграл исландской команде «Акурейри».

«Шелбурн»

«Красные» в турнирной таблице Элитсерии на сегодняшний день занимают шестое место. Вспомним недавние матчи «Шелбурна», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Дандолком». 14 июля ничью раскатали «красные» с «Богемиансом» в рамках матча 24-го тура чемпионата Ирландии (1:1). С минимальным счётом «цыганам» проиграл «Шелбурн» в матче 1/16 Кубка Ирландии.

28 июля «красные» в гостях взяли верх над командой «Корк Сити» в прошлом туре Элитсерии (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дандолк» – 2.12
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Шелбурн» – 3.45
  • Победит «Дандолк» с форой -1.5 – 3.90
  • Обе забьют — нет – 1.74
  • Обе забьют — да – 2.01
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.27
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

  • Три очные встречи из пяти крайних завершились ничейным исходом
  • В двух встречах из пяти крайних «Дандолк» проиграл
  • За аналогичный период «Шелбурн» уступил в одной встрече.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.25 на ничью. Команды находятся примерно на одном уровне на данном этапе.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк дандолк
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