«Дандолк» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Шелбурн», который состоится 6 августа 2023 года

«Дандолк»

На текущий момент «Дандолк» в турнирной таблице чемпионата Норвегии находится на пятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чёрно-белых» за последнее время. В 1/8 плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА «Дандолк» с общим счётом 3:1 по сумме двух встреч взял верх над гибралтарской командой «Мэгпис». С минимальным счётом «чёрно-белые» выиграли у «Шемрока» в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии.

27 июля с разницей в пару мячей в первой четвертьфинальной игре квалификации Лиги конференций «Дандолк» проиграл исландской команде «Акурейри».

«Шелбурн»

«Красные» в турнирной таблице Элитсерии на сегодняшний день занимают шестое место. Вспомним недавние матчи «Шелбурна», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Дандолком». 14 июля ничью раскатали «красные» с «Богемиансом» в рамках матча 24-го тура чемпионата Ирландии (1:1). С минимальным счётом «цыганам» проиграл «Шелбурн» в матче 1/16 Кубка Ирландии.

28 июля «красные» в гостях взяли верх над командой «Корк Сити» в прошлом туре Элитсерии (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 2.12

Ничья – 3.25

Победит «Шелбурн» – 3.45

Победит «Дандолк» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 1.74

Обе забьют — да – 2.01

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.27

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились ничейным исходом

В двух встречах из пяти крайних «Дандолк» проиграл

За аналогичный период «Шелбурн» уступил в одной встрече.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.25 на ничью. Команды находятся примерно на одном уровне на данном этапе.