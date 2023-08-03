«Краснодар» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Пари НН», который состоится 04 августа 2023 года

«Краснодар»

«Быки» удачно стартовали в нынешнем сезоне РПЛ и только со «Спартаком» являются двумя клубами, которые еще не теряли очки. Тем удобнее команде попался нестабильный «Пари НН», в матче с которым хозяева обязаны побеждать и продлевать свое лидерство в зарождающейся турнирной таблице чемпионата России. Матч вынесен на отдельный день, поэтому будет интересен всем болельщикам, независимо от предпочтений.

30 июля «Краснодар» обыграл на своем поле «Сочи» (2:0), а 27 числа в кубке России уступил «Спартаку» (1:2).

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода и близко не может похвастаться подобным «очковым багажом», который имеет ее соперник и вынуждена пребывать внизу турнирной таблицы с одним пунктом. «Пари НН» имеет очень сложный календарь, поэтому даже в случае поражения в предстоящей встрече списывать команду со счетов очень рано. Тем не менее, гости должны побороться и создавать проблему «Краснодару».

29 июля «Пари НН» выстоял ничью в Екатеринбурге с «Уралом» (0:0), а 25 числа по пенальти переиграли московское «Динамо» в кубке России (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 1.63

Ничья – 3.85

Победит «Пари НН» – 5.8

Статистика

«Пари НН» проиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» забивал в восьми из десяти домашних встречах за последнее время

«Пари НН» проиграл три из пяти последних встреч «Краснодару»

Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. На данный момент разница в качестве футбола между командами большая и хозяева наверняка смогут использовать свое преимущество.