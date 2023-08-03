«Крылья Советов» – «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Ростов», который состоится 05 августа 2023 года

«Крылья Советов»

Самарский клуб вроде набирает очки в чемпионате России, но играет очень нестабильно и много пропускает. Тем не менее, в активе «Крыльев Советов» уже четыре пункта и на своем поле коллектив постарается добыть очки с подопечными Валерия Карпина. Предстоящий матч будет интересным, хоть и не имеет яркой вывески, ведь хозяева, как и гости имеют шанс закрепиться в верхней части турнирной таблицы при успешном результате.

29 июля «Крылья Советов» откровенно спасли матч с «Динамо» Москва (3:3), а 26 числа несколько неожиданно уступил «Балтике» в кубке России (2:3).

«Ростов»

«Ростов» также имеет большие амбиции и хочет завершить чемпионат как минимум в первой тройке. Команда набрала четыре очка за два тура и не собирается останавливаться. Гости постараются воспользоваться слабой обороной соперника и провести 1-2 мяча еще в первом тайме. В случае победы «Ростов» окажется достаточно близко к «Краснодару» и «Спартаку», а может и вовсе их обойдет.

29 июля «Ростов» поделил очки с «Зенитом» (1:1), а 26 числа на своем стадионе оказался сильнее «Рубина» в рамках кубка России (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 2.55

Ничья – 3.3

Победит «Ростов» – 2.8

Статистика

Восемь из десяти последних матчей самарского клуба завершились исходом «обе забьют»

«Ростов» проиграл четыре из пяти последних выездных матчей во всех турнирах

«Ростов» выиграл три из пяти последних матчей у «Крыльев Советов»

Три из четырех последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Предполагаем, что подопечные Валерия Карпина смогут правильно обороняться в этом матче, а сами поразят ворота соперника.