«Оренбург» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Урал», который состоится 05 августа 2023 года

«Оренбург»

Команда из одноименного города не может записать себе в актив старт нынешнего сезона, ведь только в последней игре смогла вырвать первую ничью. «Оренбург» с одним очком идет внизу турнирной таблицы и на своем поле попробует преломить череду неудач, но для этого необходимо обыграть «Урал», у которого дела идут получше. Матч не имеет яркой вывески, но будет насыщенным на события и интересным.

30 июля «Оренбург» сыграл вничью с «Рубином» на выезде (1:1), а 26 числа разгромно проиграл в кубке страны ЦСКА (0:6).

«Урал»

«Урал» неудачно сыграл в кубке России, но в РПЛ смог набрать четыре очка в двух стартовых турах, что можно считать неплохим результатом. Коллектив из Екатеринбурга постарается и дальше регулярно набирать баллы, чтобы избежать участи последних двух сезонов, где в начале своего пути они замыкали турнирную таблице. Любой результат для гостей кроме поражения можно будет считать удовлетворительным.

29 июля «Урал» сыграл вничью на своем поле с «Пари НН» (0:0), а 25 числа в кубке уступил на выезде «Локомотиву» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оренбург» – 2.3

Ничья – 3.6

Победит «Урал» – 3

Статистика

«Урал» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнираз

Шесть из десяти последних домашних матчей «Оренбурга» завершились ничейным результатом

«Оренбург» выиграл два матча из пяти последних у «Урала»

Пять последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что команды порадуют зрителей забитыми мячами, а три очка заберет более удачливая команда.