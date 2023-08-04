«Балтика» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Балтика» – «Факел», который состоится 06 августа 2023 года
«Балтика»
«Балтика» как и «Факел», еще не набирали очков в этом сезоне РПЛ и в личной встрече команды поборются за первые баллы и уверенность в своих силах. Команда только стартовала в РПЛ и ей еще сложно адаптироваться так быстро к уровню футбола, но клуб из Воронежа является тем соперником, с которым можно и нужно набирать очки. Матч нынешний аутсайдеров турнирной таблицы не лишен интриги и будет крайне напряженным.
31 июля «Балтика» уступила на выезде «Спартаку» (1:2), а 26 числа в кубке России обыграла на выезде «Крылья Советов» (3:2).
«Факел»
«Факел» смог сохранить свое место в РПЛ, и болельщики надеялись, что клуб сможет лучше стартовать, чем в прошлом году, однако не вышло. Коллектив из Воронежа проиграл все стартовые игры во внутренних турнирах, а еще одно поражение от «Балтики» и вовсе вызовет нездоровую атмосферу. Чтобы этого не допустить, гости приложат максимум усилий, чтобы не уехать с поражением.
30 июля «Факел» крупно проиграл на своем поле московскому «Локомотиву» (1:4), а 26 числа в кубке России уступил «Сочи» (1:3)
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Балтика» – 2.25
- Ничья – 3.25
- Победит «Факел» – 3.35
Статистика
- «Балтика» выиграла и проиграла по пять матчей из последних десяти во всех турнирах
- «Факел» проиграл четыре из пяти выездных встреч на выезде за последнее время
- Два из пяти поединков между клубами завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти последних встречи закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Балтики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Хозяева уже выигрывали в кубке и внушают больше доверия, чем «Факел». Прогнозируем победу команды из Калининграда с разницей в 1-2 мяча.