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«Балтика» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:58
«Балтика» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Балтика» – «Факел», который состоится 06 августа 2023 года

«Балтика»

«Балтика» как и «Факел», еще не набирали очков в этом сезоне РПЛ и в личной встрече команды поборются за первые баллы и уверенность в своих силах. Команда только стартовала в РПЛ и ей еще сложно адаптироваться так быстро к уровню футбола, но клуб из Воронежа является тем соперником, с которым можно и нужно набирать очки. Матч нынешний аутсайдеров турнирной таблицы не лишен интриги и будет крайне напряженным.

31 июля «Балтика» уступила на выезде «Спартаку» (1:2), а 26 числа в кубке России обыграла на выезде «Крылья Советов» (3:2).

«Факел»

«Факел» смог сохранить свое место в РПЛ, и болельщики надеялись, что клуб сможет лучше стартовать, чем в прошлом году, однако не вышло. Коллектив из Воронежа проиграл все стартовые игры во внутренних турнирах, а еще одно поражение от «Балтики» и вовсе вызовет нездоровую атмосферу. Чтобы этого не допустить, гости приложат максимум усилий, чтобы не уехать с поражением.

30 июля «Факел» крупно проиграл на своем поле московскому «Локомотиву» (1:4), а 26 числа в кубке России уступил «Сочи» (1:3)

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Балтика» – 2.25
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Факел» – 3.35

Статистика

  • «Балтика» выиграла и проиграла по пять матчей из последних десяти во всех турнирах
  • «Факел» проиграл четыре из пяти выездных встреч на выезде за последнее время
  • Два из пяти поединков между клубами завершились ничейным результатом
  • Четыре из пяти последних встречи закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Балтики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Хозяева уже выигрывали в кубке и внушают больше доверия, чем «Факел». Прогнозируем победу команды из Калининграда с разницей в 1-2 мяча.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:00
Нравится здесь ИТ Балтики, которая не боится играть высоко даже с самыми опытными флагманами нашего футбола. Подтянуть реализацию, физику у новичков и тогда все наладится - потенциал команды виден, тогда как первый домашний матч Балтики наверняка вызовет аншлаг на трибунах, да и Факел в обороне за 2 матча чемпионата пропустил 6 голов - самое оно подарить футболистам калининградского клуба подарить своим фанатам первые очки и первую победу в РПЛ. Сейчас куда бодрее выглядят хозяева, которые уж 1 гол, минимум, в ворота соперника закатят.
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