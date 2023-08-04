«Балтика» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Балтика» – «Факел», который состоится 06 августа 2023 года

«Балтика»

«Балтика» как и «Факел», еще не набирали очков в этом сезоне РПЛ и в личной встрече команды поборются за первые баллы и уверенность в своих силах. Команда только стартовала в РПЛ и ей еще сложно адаптироваться так быстро к уровню футбола, но клуб из Воронежа является тем соперником, с которым можно и нужно набирать очки. Матч нынешний аутсайдеров турнирной таблицы не лишен интриги и будет крайне напряженным.

31 июля «Балтика» уступила на выезде «Спартаку» (1:2), а 26 числа в кубке России обыграла на выезде «Крылья Советов» (3:2).

«Факел»

«Факел» смог сохранить свое место в РПЛ , и болельщики надеялись, что клуб сможет лучше стартовать, чем в прошлом году, однако не вышло. Коллектив из Воронежа проиграл все стартовые игры во внутренних турнирах, а еще одно поражение от «Балтики» и вовсе вызовет нездоровую атмосферу. Чтобы этого не допустить, гости приложат максимум усилий, чтобы не уехать с поражением.

30 июля «Факел» крупно проиграл на своем поле московскому «Локомотиву» (1:4), а 26 числа в кубке России уступил «Сочи» (1:3)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Балтика» – 2.25

Ничья – 3.25

Победит «Факел» – 3.35

Статистика

«Балтика» выиграла и проиграла по пять матчей из последних десяти во всех турнирах

«Факел» проиграл четыре из пяти выездных встреч на выезде за последнее время

Два из пяти поединков между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних встречи закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Балтики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Хозяева уже выигрывали в кубке и внушают больше доверия, чем «Факел». Прогнозируем победу команды из Калининграда с разницей в 1-2 мяча.