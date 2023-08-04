«Сочи» – «Ахмат» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» – «Ахмат», который состоится 06 августа 2023 года

«Сочи»

«Сочи» показал неплохие результаты на старте сезона и после двух туров набрал три очка. От команды сложно ждать чего-то феерического на протяжении всего сезона, однако в отдельных матчах футболисты могут создать проблемы любому сопернику при удачных обстоятельствах. В матче со злым и мотивированным «Ахматом» у хозяев будут шансы набрать очки, если они должным образом отыграют в обороне.

30 июля «Сочи» проиграл на выезде «Краснодару» (0:2), а 26 числа в рамках кубка России оказался сильнее на выезде «Факела» (3:1).

«Ахмат»

«Ахмат» стал самой большой неожиданностью со знаком «минус». Команда проиграла свои матчи и теперь с удвоенной силой будет стараться исправить свои результаты, иначе кресло под главным тренером С. Ташуевым может резко закачаться. На выезде с «Сочи» всегда тяжело играть, но проигрывать гостям никак нельзя. Поединок будет интересным, напряженным и с большой вероятностью хранить интригу до последних минут.

30 июля «Ахмат» на своем поле проиграл ЦСКА (2:3) в чемпионате России, а 25 числа уступил на выезде «Зениту» в кубке страны (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» – 2.25

Ничья – 3.5

Победит «Ахмат» – 3.1

Статистика

«Сочи проиграл только один поединок из семи последних во всех турнирах

„Ахмат“ уступил во всех трех официальных поединках нового сезона

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

Поставить на вариант „обе забьют“, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться забитыми мячами, исходя из статистики последних личных встреч.