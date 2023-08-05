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Сезон в Англии откроется матчем мечты. Артета со 100-миллионным Райсом готовится к мести за утерянное чемпионство

05 августа 2023, 10:31
Момент из матча

«Арсенал» и «Ман Сити» сойдутся в Суперкубке.

Всем бы такой старт сезона, как в Англии – сезон открывается матчем за Суперкубок между двумя монстрами: «Манчестер Сити» и «Арсеналом». На протяжении всего предыдущего сезона команды устраивали баталии в Премьер-лиге и подарили самую яркую чемпионскую гонку в Европе. В новой кампании предсказывают продолжение противостояния – а потому, символично, что чемпионат открывает матч именно этих клубов.

Проверка для Ковачича и Райса

На данный момент это два ключевых приобретения для «горожан» и лондонцев. «Небесно-голубые» остались без Илкая Гюндогана – немец решил перебраться в «Барселону», да еще и свободным агентом. А клуб Гвардиолы оперативно нашел замену в лице хорватского опорника.

Ковачич даже посреди трансферного хаоса «Челси» оставался лидером – хорват отлично играет на мяче, видит момент для передачи плюс достаточно опытен, поэтому никто из основной обоймы его вытеснить так и не смог. Но «аристократы» при новых владельцах решили отречься от всего, что напоминало о предшественниках. А Матео в мае исполнилось 29 лет – в этом возрасте футболист выходит на пик, и команда ему нужна соответствующая. Вопрос в том, выдержит ли хавбек требования Пепа Гвардиолы, займет ли пустое пространство, которое оставил Гюндоган – переучиваться уже поздно, это вопрос характера.

У «Арсенала» с Райсом другой сюжет – на Деклане огромный груз ожиданий из-за статуса самого дорогого приобретения в истории «канониров» (и частью масштабной кампании). Лондонцы упорно боролись за опорника «Вест Хэма» с теми же «горожанами» — и чтобы точно оставить конкурентов позади, выкатили предложение на 100+5 млн фунтов. Райс – талантливый английский хавбек, к тому же молодой. Только вот в топ-клубе он еще не играл – в послужном списке только «молотобойцы». А к «пушкарям» уровень внимания принципиально другой – тем более после фееричного второго места. Доказывать Деклану предстоит и другим и себе – что он способен повести за собой европейский гранд, способен подпитывать чемпионские амбиции в борьбе с «горожанами». И что стоит тех денег, которые заплатили «оруженосцы».

Противостояние задаст темп для сезона

Суперкубок между чемпионом и серебряным призером – тем более, когда медали разыгрывались на манер минувшего сезона – это лучший старт сезона. В первую очередь матч позволит оценить готовность команд к сезону. Облик «горожан» изменился, дополнился новыми лидерами – и важно, как Артета вплетет их в структуру игры. В «Сити» важно увидеть, как команда будет справляться без замены Рияду Марезу, какие альтернативы нашла под уход Кайла Уокера (защитник все ближе к «Баварии»).

Да и другие коллективы будут внимательно следить за противостоянием, чтобы оценить уровень конкуренции. Претензии на борьбу за титул прямо сейчас есть минимум у двух клубов. «Манчестер Юнайтед» потихоньку избавляется от внутренних «демонов» — с Давидом Де Хеа продлевать контракт не стали. Зато подписали более подходящего тен Хагу вратаря Андре Онана – камерунец даст необходимое качество при розыгрыше мяча. Осталось избавиться от Харри Магуайра, который уже приводит голкипера в ужас своими ошибками. «Ливерпуль» омолаживает центральную ось – на Ближний Восток уехали Фабиньо и Хендерсон, их заменили Собослаи и МакАллистер. Плюс где-то неподалеку «Ньюкасл» — им может не хватать опыта для борьбы за топ-3, зато организацию Эдди Хау держит на высшем уровне.

Каждый из этих клубов пока остается в тени – и вступит в сезон с пониманием, насколько далеко оторвались МС и «Арсенал».

Артета должен найти противоядие от Пепа

Прошлой осенью-зимой потеря «Арсеналом» лидерства казалась чем-то далеким – но неизбежным. «Горожане» в засаде чувствовали себя идеально, поджидали момент. И воспользовались им, когда подвернулся случай – да так, что лондонцам оставалось только смотреть. «Канониры» стали стремительно терять высоту в преддверии решающего поединка с «Сити» — скорее всего, из-за усталости. К очному матчу в апреле не осталось сомнений – банда Пепа дожмет.

Тогда «пушкари» до чемпионства не дотянули сразу в нескольких аспектах. Прежде всего, за спинами стартовой обоймы не было по-настоящему классных сменщиков – все были очевидно ниже уровнем. Во-вторых, следующая из этого недостаточная гибкость – сложно создать Ламборгини, когда под рукой лишь гвозди. В-третьих, нервозность – «небесно-голубые» выходя на главный бой, знали, что им нет равных. Лондонцы часть поединка провели, борясь со своими же нервами.

Теперь у Микеля Артеты есть больше топ-исполнителей, больше пространства для маневра – и больше уверенности из-за набитых «шишек». Осталось показать это на практике.

С места в карьер

«Сити» на первых этапах сезона будет даже тяжелее, чем «Арсеналу». «Горожане» сыграют в Суперкубке Англии, АПЛ и матче за Суперкубок УЕФА. Поединок с «канонирами» запланирован на 6 августа. Уже через 5 дней – первый тур против «Бернли». И это принципиальная встреча – тренирует команду последователь Пепа Венсан Компани, который какое-то время играл под руководством испанца.

Еще через 5 дней «горожанам» предстоит бороться с победителем ЛЕ «Севильей» — «мингиянцы» выставили на продажу весь свой состав, испытывают финансовые проблемы, но не перестают быть серьезной опасностью для «небесно-голубых». И через 3 дня – домашний поединок с «Ньюкаслом». Каждый матч – испытание для обновившегося МС. Но следить за этим – одно удовольствие.

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 08:57
Посмотрим! Выводы лучше делать ближе к маю месяцу каждый сезон.
alexkivgd
alexkivgd
06 августа в 15:41
А где матч мечты? Что за глупость! МЮ Арсенал, МЮ Ливер вот это можно понять!
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Elliada (раскрыть)
05 августа в 20:01
Только состав Арсенала стал дорогим именно из-за успехов клуба. А состав МС из-за дорогих покупок. Это большая разница.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
05 августа в 14:18
Арсенал готов опять мощно стартовать, но насколько хватит этой мощи???
ztcupcuzbxa4
ztcupcuzbxa4
05 августа в 14:17
Артета как раненый зверь!!!!!! Опасайтесь, соперники!
Валерыч
Валерыч ответ Elliada (раскрыть)
05 августа в 13:45, ред.
На чём основана такая уверенность?
Да, МС гораздо именитее Арсенала, но разве это является гарантией успеха?
А мне вот, почему-то думается, что Артета сделает выводы по прошлому сезону,
и приведёт Арсенал к чемпионству в этом новом сезоне, хоть и нет у них Холанда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 августа в 13:04
Игра будет огонь,но много голов не жду !
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
05 августа в 12:49
Не будет Арсенал в топ 5
Тристан
Тристан
05 августа в 12:36
"..Облик «горожан» изменился, дополнился новыми лидерами – и важно, как Артета вплетет их в структуру игры.." может я читаю по диагонали, но или облик канониров, или Гвардиола вместо Артеты.
Тристан
Тристан ответ Elliada (раскрыть)
05 августа в 12:32
Сезон еще не начался, а ты уже злой какой то.. У МС состав дорогой на протяжении многих лет, у Арсенала впервые, и не факт, что надолго, поэтому сравнивать обе команды не корректно. К МС ожидания болельщиков будут всегда выше, а Арсенал сейчас как МС времен Роберто Манчини, помнишь, когда Агуэро забил на 90+6 чемпионский гол и горожане обошли МЮ? Больше 10 лет прошло. Надеюсь в этом сезоне такой же чемпионский гол забьет Мартинелли и Сака.
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
05 августа в 12:17
Что вы подразумеваете под этим?
Grizly88
Grizly88
05 августа в 12:07
Артета провалиться в этом сезоне
sihafazatron
sihafazatron
05 августа в 12:01
Да игра за трофей, и каждой команде хочется победить. Но все равно ожидаю смешанные составы, большое количество замен, и возможно немало брака у игроков. С нетерпением жду матча и пожелаю красивой игры, побольше голов и без травм!!)) А так конечно за мс!!)))
Elliada
Elliada
05 августа в 10:47
Все хейтеры Сити твердят, что успехом МС обязан дорогим составом. Сейчас у Арсенала самый дорогой состав в мире. Посмотрим, что будет. Лично я не сомневаюсь в победе Сити.
Гость
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