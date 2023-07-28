Первое дерби в сезоне, «Ростов» без новичков против «Зенита». Заглядываем во 2-й тур РПЛ

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сегодня, 10:30

5 команд – без поражений в двух матчах.

«Крылья Советов» — «Динамо»

- С самарцами никогда не бывает скучно – сначала они в Грозном отбирают у «Ахмата» 3 очка и пропускают единственный мяч с пенальти на последних минутах компенсированного времени. А затем в домашних стенах уступают клубу, недавно вышедшему в РПЛ . Все еще на поле не появлялся Владимир Писарский – у него повреждение. Но и без форварда «Крылья» забили 4 мяча в двух играх.

- Неудачный дебют Марцела Лички в качестве главного тренера «Динамо» перешел с РПЛ на Кубок – в первом туре «бело-голубые» по делу проиграли «Краснодару» — а в кубковом матче с «Пари НН» ограничились голом на 9-й минуте, после чего уступили в серии пенальти. Пока боссы москвичей не привезли тренеру новичков, поменять что-либо будет сложно.

«Урал» — «Пари НН»

- Победа над ЦСКА и поражение от «Локомотива», 2:1 в обеих встречах – равноценный размен. Уральцы впервые за долгое время обыграли «армейцев», поэтому к игре с «ПАРИжанами» должны подходить в приподнятом настроении – перед выездом в Оренбург надо собрать побольше очков.

- Сергей Юран может быть доволен – нижегородцы проявили характер и заработали 2 балла в матче Кубка против «Динамо». Это огромный плюс, учитывая напряженный календарь – в первых четырех турах в соперниках у «Пари НН», помимо «Зенита» с «бело-голубыми» и «Уралом», будут «Краснодар» и «Ахмат», в Кубке предстоит съездить в гости к «Спартаку».

«Ростов» — «Зенит»

- Опять ростовчане в положении, когда ради каждого очка надо показывать неимоверный характер. ФИФА наложила на команду запрет на регистрацию новичков – южане задолжали «Норрчёпингу» за трансфер Понтуса Алмквиста. По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, деньги лежат на корреспондентском счете в шведском банке – ситуация должна разрешиться в скором времени. А пока ни Мохеби, ни Ионова, ни Чернова, ни других новичков на поле увидеть не получается.

- Единственный плюс – встретятся ростовчане дома с не набравшим форму «Зенитом». Малком уже в Саудовской Аравии, Вендел до сих пор не играл – хотя обыграть «Пари НН» и «Ахмат» это не помешало.

«Рубин» — «Оренбург»

- После двух матчей на выезде «Рубин» наконец играет дома – да еще и со сверхатакующим «Оренбургом». К поединку будет особенный интерес – впервые за долгое время болельщики вновь посмотрят на казанцев в РПЛ .

- «Оренбург» без разгромных поражений – не «Оренбург». Годом ранее были 0:8 с «Зенитом» — теперь ЦСКА , несмотря на кадровые проблемы, разобрал оборону южноуральцев и забил 6 безответных мячей. К слову, до этого был поединок со «Спартаком» — и там команды на двоих забили 5 голов.

«Факел» — «Локомотив»

- Матчи с южанами воронежцам не даются ни дома, ни на выезде. С «Ростовом» подопечные Вадима Евсеева вели в счете, но пропустили дважды и не смогли спастись – а на своем поле пришлось догонять «Сочи». С первой попытки получилось вернуть равенство, но затем гости вновь вырвались вперед. И во втором тайме забили третий мяч.

- В отношении «Локомотива» пока – сдержанный оптимизм. По итогам двух встреч идут без поражений, но то были домашние игры – теперь «железнодорожники» в гостях сыграют с «Факелом», ЦСКА и «Рубином».

«Ахмат» — ЦСКА

- После выдающегося прошлого сезона начало этого для грозненцев складывается ужасно. С «Крыльями» точно было нужно набирать очки – потерпели поражение (1:2). С «Зенитом» в Санкт-Петербурге вообще сложно что-то сделать – год назад «Ахмат» победил, но то был ноябрь, коллектив уже набрал ход. Неудачный отрезок необходимо заканчивать.

- В игре с «Уралом» «армейцы» ясно ощутили нехватку топ-исполнителей. Если весной при равной игре исход в свою пользу удавалось решать за счет класса, то теперь этого сделать не удалось. Зато последующий поединок с «Оренбургом» обнадежил – феерические 6:0, забили даже воспитанники Кисляк, Ермаков и Арбузов.

«Краснодар» — «Сочи»

- Южное дерби – очередная проверка для «быков» после двух московских команд. Выезд к «Динамо» «Краснодар» прошел с честью – без грубых ошибок, с голами Кордобы, Черникова и Батчи. А вот со «Спартаком» дома было куда сложнее – свой единственный мяч «быки» забили в добавленное ко второму тайму время, но этого не хватило, «красно-белые» оказались сильнее.

- Но поединок с «Сочи» будет непредсказуемым. С одной стороны, команда Дмитрия Хохлова показывает стопроцентный КПД на старте – 2 победы, 5 голов. С другой, и играли сочинцы с пусть и неуступчивыми, но андердогами – «Балтикой» и «Факелом». Предстоящее дерби — настоящее испытание на прочность.

«Спартак» — «Балтика»

- «Спартак» лихорадит. В атаке – феерия с передачами пяткой, в чужой штрафной и голами Хлусевича против «Динамо». Но в обороне – огромные пространства при контратаках, отсутствие опорной зоны. Абаскаль попробовал в качестве опорника Мартинса – вышло так себе. На эту позицию отлично подходит Литвинов – но пока Джикия отбывал дисквалификацию, тренер не решился убирать Руслана из центра обороны. С «Краснодаром» москвичи добыли вторую победу, идут без поражений – но это пока не наступил черед поединков с «Зенитом».

- За победу в Самаре «Балтике» — отдельные аплодисменты. Калининградцы получили заряд уверенности, хоть это и Кубок, — а в чемпионате именно в таких матчах и зарабатывается прописка в Премьер-Лиге. Вопрос в том, как это скажется на противостоянии со «Спартаком» — команды играют в Москве, балтийцам будет очень тяжело.