«Краснодар» принимает «Спартак» без Соболева, Медины и Селихова. Тяжёлый выезд для москвичей

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сегодня, 12:19

Яркий поединок, закрывающий 1-й тур Кубка России.

Полезно узнать о «Краснодаре»

- «Горожане» вступают в борьбу за Кубок России на позитивной ноте – в минувшие выходные удалось набрать 3 очка с «Динамо», да еще и в Москве. Как выяснилось, для этого южанам требовалось не так много – просто не допустить ошибок на своей половине и воспользоваться осечками соперника. А они у «бело-голубых» были – Личка составил экспериментальную связку в центре поля из Фомина и Захаряна в амплуа опорников и Смолова-«десятки». У Ивича же не было необходимости в экспериментах – Черников забирал почти все единоборства, Сперцян и Кривцов задавали остроту в атаке. Забили в итоге сам Александр, Джон Кордоба и Жоау Батчи.

- Все еще остается вероятность, что к закрытию трансферного окна «быки» останутся без своего системообразующего игрока Эдуарда Сперцяна. Надежд заполучить талантливого полузащитника не оставил «Аякс» — на днях амстердамцы направили «Краснодару» очередное предложение о трансфере. Были готовы заплатить 8,5 млн евро отступными плюс 2 миллиона в качестве бонусов. Также были предусмотрены 10 % от перепродажи Эдуарда. «Горожане» от таких условий отказались сразу – выручить от сделки хотят явно больше, ведь речь идет о крайне сильном исполнителе и воспитаннике клубной академии. Ранее уже был инсайд, что летом 23-летний хавбек команду не покинет. А в контракте Сперцяна прописана сумма компенсации в 15 млн евро.

- Разворачивается и другая трансферная сага. Уже во вратарской линии. Сразу два клуба РПЛ обращались к кандидатуре Станислава Агкацева, сменщика Матвея Сафонова. Возможность трансфера анализировали «Ростов» и «Динамо». По последним данным, «горожане» выставили на своего воспитанника ценник в 5 миллионов евро – москвичи, к примеру, были готовы максимум на 2 млн. Сейчас отпускать Станислава для южан чревато – Сафонов таит в себе сразу две опасности. Во-первых, во второй части минувшего сезона Матвей играл ощутимо ниже своего уровня и непонятно – затяжной это спад или кризис уже пройден. Во-вторых, 24-летний голкипер уже готов к новому вызову, были инсайды об интересе к нему со стороны «Ромы». И наверняка есть другие претенденты. В любом случае «Краснодару» нужна альтернатива – а Агкацев на этот случай отлично подходит.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Петров, Арутюнян, Кайо, Волков – Батчи, Ленини, Сперцян – Олусегун, Кордоба, Кобнан.

Полезно узнать о «Спартаке»

- Со скрипом – но «Спартак» все же обыграл «Оренбург» в первом туре РПЛ . В обороне возникали огромные проблемы – сразу несколько острых атак южноуральцы развернули после углового у своих ворот, причем на чужую половину врывались при численном преимуществе. Ощущается перекос «красно-белых» в сторону атаки – тем более когда на флангах обороны играют Денисов и Хлусевич, а в центре – Литвинов, который крайне полезен на позиции опорника, и до сих пор не адаптировавшийся Дуарте.

- Зиньковский и Промес были хороши в атаке, вскрывать чужую штрафную им помогал Мозес. Роман Зобнин подключался с дальними ударами, когда не смещался на фланг. А вот Мелёшин выпадал из ритма игры. У молодого воспитанника мало что получалось в финальной трети – хотя это можно списать на избыток желания что-то показать. Тем более Соболев дисквалифицирован, а Бальде Абаскаль не доверяет – такой шанс выпадает крайне редко. В тени провел матч и Кристофер Мартинс – люксембуржец хорош, когда надо задавать объем работы без мяча. Классическая «восьмерка» — но точно не опорник. Отсюда и пустота в опорной зоне – «Спартак» и «Оренбург» провели поединок без центра поля, но против «Краснодара» такое не прокатит.

- И самое важное – исправить положение дел в обороне пока не получается. Сорвались сделки по Эраковичу и Рожерио – теперь и Давинсон Санчес не приедет в Россию. По последним данным, причина – снова в политической ситуации плюс рекомендации от АПЛ и правительства Великобритании.

- Попытки найти защитников до сих пор предпринимаются. Москвичи предложили «Фенербахче» 6 млн евро за левого латераля Остервольде (на него также претендуют «Краснодар» и ЦСКА ). В шорт-листе также есть центрбек «Селтика» Карл Старфельт – швед уже играл в России за «Рубин» на протяжении двух сезонов, а в 2021 году перебрался в клуб из Глазго.

- И не забываем о дисквалификациях Соболева, Селихова и Николсона – никто не сможет выйти против «Краснодара». Медина тоже под вопросом – он не сыграл с «Оренбургом» из-за микротравмы, ему может понадобиться больше времени.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Хлусевич, Джикия, Чернов, Денисов – Мартинс, Литвинов, Зобнин – Промес, Мелёшин, Бонгонда.

Полезно узнать о противостоянии

- Судя по последним матчам, «Краснодар» — любимый клиент для «красно-белых». В первом круге прошлого чемпионата – разгромная победа со счетом 4:1 и удаление у Черникова. В апреле – 2:0 в пользу южан к 60-й минуте, камбэк москвичей, 3:2, снова камбэк – а потом гол Промеса на 84-й и победа «Спартака».

- Отсюда же другой вывод: спокойно команды играть между собой не умеют. В восьми из последних девяти официальных матчей забивали и те, и другие. Бывало и такое, что на двоих соперники забивали 7 мячей.

Прогноз Soccer.ru: яркое противостояние, закрывающее первый тур Кубка – что еще нужно для счастья? Поставим на победу «Краснодара» — даже проблемный «Спартак» набирал с «быками» 3 очка, но Ивич успел привить команде характер – это будет серьезная проверка.