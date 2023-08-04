Обескровленный ЦСКА принимает боевой «Локомотив». Дерби подарит импульс для роста

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вчера, 19:22

«Армейцам» надо дождаться усиления, «Локо» — проверить свои силы.

Полезно узнать о ЦСКА

- Удивительно, но кадровые проблемы пока почти не сказываются на результатах «армейцев». На травме центральные защитники Игорь Дивеев и Виллиан Роша, в стартовой тройке приходится выходить профильным латералям Мойсесу и Набабкину, 17-летнему воспитаннику Михаилу Рядно. Основной нападающий – Антон Заболотный, Фёдор Чалов играет инсайда из-за травмы Карраскаля и ухода Медины. Мог покинуть «красно-синих» Бахтиёр Зайнутдинов, на того же Карраскаля есть спрос. И все равно москвичи стартовали с двух побед и поражения.

- Сейчас все держится на характере «армейцев» и способности Федотова обходиться тем, что есть. В «Оренбурге» и «Сочи» это давало отличный результат – но в случае с ЦСКА совсем другой уровень конкуренции и напряжения. В прошлом году команда завоевала серебро и выиграла Кубок, сейчас все ожидают продолжения прогресса. В то же время после матча с «Уралом» были совсем другие настроения – если весной при равной игре «красно-синих» в отдельных моментах спасал класс исполнителей, то теперь этого эффекта не было – вскрыть оборону не удалось, 1:2 по итогам встречи. С «Оренбургом» столичный клуб неожиданно забил 6 безответных мячей – и это при Лукине, Арбузове, Рядно, Ермакове, Носкове и Кисляке на поле. Из них только Ермакову и Носкову исполнилось 20, и только Никита успел поиграть за ЦСКА в прошлом сезоне РПЛ .

- Вряд ли такой эффект получится удерживать на дистанции всего сезона – тут или надеяться на стремительный прогресс воспитанников, либо все-таки привозить усиление. Трансферная кампания продвигается очень тяжело – чилийский форвард «Леона» Виктор Давила, по слухам, выкупил свой контракт и готов перейти в ЦСКА . Еще один кандидат «на вход» — Нето Боргес из «Клермона». Но сообщается пока лишь об интересе. В остальном все тихо.

- Теперь к списку травмированных присоединился Саша Зделар – там же находятся Егор Ушаков, Адольфо Гайч, Хорхе Карраскаль и трио центрбеков Дивеев-Роша-Агапов. Если бы еще и красную карточку Милана Гайича не отменили, положение «красно-синих» стало бы вообще хуже некуда. Ждем всех воспитанников «армейцев» в стартовой обойме?

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Рядно, Мойсес, Набабкин – Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Гайич – Мухин, Чалов – Заболотный.

Полезно узнать о «Локомотиве»

- У «Локо» ситуация намного проще. Кризис «железнодорожники» преодолели – от немецкого вектора остались только неприятные воспоминания и отдельные исполнители, которым ищут новую команду. Стартовали москвичи с неожиданной ничьей против «Рубина» (2:2) — причем казанцы в гостях дважды выходили вперед. Зато далее «красно-зеленые» одержали две победы кряду. С «Уралом» подопечные Михаила Галактионова снова оказались в роли догоняющих – а потом забили Вильсон Изидор и Наир Тикнизян. С «Факелом» — 4:1 и голы Тикнизяна, Пиняева и Дзюбы.

- С комплектованием состава вопрос, по сути, решен. Основу заложили зимой, летом подписали Владислава Сарвели для глубины скамейки – подбор игроков позволяет спокойно действовать на два фронта.

- Проблема «железнодорожников» в другом – скрытым фактором риска является Артём Дзюба. Возрастной форвард всегда становился токсичным активом, когда что-то шло не так – он разругался и с Карпиным, и с Эмери, затаил обиду на Сергея Семака, когда перестал попадать в стартовую обойму. После всплеска минувшей весной у 34-летнего нападающего начался спад – тут и новый контракт сыграл роль, и то, что ему удалось доказать свою состоятельность. На старте сезона Дзюба не так хорош, как конкурент – Вильсон Изидор. Но продолжает выходить в старте – вероятно, Михаил Галактионов стал заложником ситуации и не трогает Артёма, чтобы не портить микроклимат в команде. В любом случае, пока все работает – и волноваться еще не о чем.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Лантратов – Тикнизян, Кузьмичев, Погостнов, Ненахов – Карпукас, Баринов – Пиняев, Глушенков, Жемалетдинов – Изидор.

Полезно узнать о противостоянии

- В предыдущем сезоне расстановка сил была совсем другая – «Локомотив» испытывал проблемы и не был фаворитом, а ЦСКА мог диктовать ритм игры. По итогу «красно-зеленые» в минувшем чемпионате ни разу не обыграли «армейцев» — домашнее поражение (0:1) и гостевая ничья (1:1).

- В период 2018-2020 годов в дерби преобладал закрытый сценарий матчей – лишь в одном поединке из 6 одна из команд забила больше одного мяча.

- Самая крупная победа ЦСКА за последние 20 встреч – 4:0 в апреле 2017 года. По голу забили Алан Дзагоев, Витиньо, Александр Головин и Натхо. Наиболее успешным дерби для «красно-зеленых» был кубковый поединок в апреле 2021-го (3:0) – тогда забили Камано и Крыховяк, автоголом отметился Иван Обляков.